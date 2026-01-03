Новини
Спортинг Лисабон стартира 2026 година с разочароващо равенство срещу Жил Висенте

3 Януари, 2026 12:37

Лидер в класирането е Порто

Спортинг Лисабон стартира 2026 година с разочароващо равенство срещу Жил Висенте - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Португалският футболен колос Спортинг Лисабон не успя да започне новата година с победа, след като завърши 1:1 при гостуването си на Жил Висенте в среща от 17-ия кръг на Примейра лига. Двубоят се проведе на стадион "Сидаде де Барселос" в Барселос пред близо 9000 запалянковци.

Гостите от Лисабон поведоха в самия край на първото полувреме, когато колумбийският нападател Луис Суарес реализира след прецизно подаване от младия талант Едуардо Куарешма – син на легендарния Рикардо Куарешма. Радостта на "зелено-белите" обаче не трая дълго. В 79-ата минута Спортинг остана с човек по-малко, след като Гонзало Инасио бе изгонен с директен червен картон. Това даде криле на домакините, които се възползваха от численото си предимство и само осем минути по-късно Карлуш Едуардо възстанови равенството, носейки ценна точка на Жил Висенте.

За домакините това бе пето поредно равенство в шампионата и седми пореден мач без победа, но въпреки колебливата серия, тимът заема четвъртата позиция с 28 точки. Спортинг Лисабон остава втори в класирането с 42 точки, на четири зад лидера Порто, който има и мач по-малко.


