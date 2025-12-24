Селекционерът на Португалия за Роналдо: Амбицията му да е най-добрият мотивира и останалите

Селекционерът на националния отбор на Португалия - Роберто Мартинес, обясни какво стои зад продължаващата водеща роля на Кристиано Роналдо в тима, въпреки напредналата му за професионалния футбол възраст.

Попитан защо нападателят, който е близо до 41-ия си рожден ден, остава неизменна част от стартовия състав, Мартинес акцентира върху изключителния му професионализъм и манталитет.

„Всичко опира до отношението му към играта. Когато взимаме решения, винаги разглеждаме три основни фактора – качествата, натрупания опит и начина, по който даден футболист влияе на отбора“, подчерта испанският специалист.

„Високите стандарти, които той сам си поставя, и желанието му постоянно да бъде полезен за състава са причината капитанът да продължава да бъде толкова важен. Амбицията му да е най-добрият мотивира и останалите. А цифрите говорят сами – 25 гола в 30 мача показват колко сериозен принос има той за националния отбор“, допълни Мартинес.

„С цялото си сърце се надявам да спечелим Световното първенство“, завърши селекционерът.