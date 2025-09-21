Какво е „щастие“ за Кендъл

Кендъл Дженър, класирана като най-високоплатения модел за 2019 г., избра социалната мрежа Инстаграм, за да покаже какво означава щастието за нея. Бившата половинка на НБА звездата Девин Букър публикува серия от снимки под заглавие „Щастие“, предава gong.bg.

В поста се виждат кадри от различни места и моменти, които ѝ носят радост. Един от тях привлече особено внимание, тъй като моделът демонстрира част от перфектната си фигура. Публикацията вече е събрала над 1,7 млн. лайка от 286-те милиона последователи на Дженър.