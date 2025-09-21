Новини
Какво е „щастие“ за Кендъл

21 Септември, 2025 12:13

Моделът пак демонстрира част от перфектната си фигура

Снимка: Официална страница на Кендъл Дженър в Инстаграм
Калин Каменов

Кендъл Дженър, класирана като най-високоплатения модел за 2019 г., избра социалната мрежа Инстаграм, за да покаже какво означава щастието за нея. Бившата половинка на НБА звездата Девин Букър публикува серия от снимки под заглавие „Щастие“, предава gong.bg.

В поста се виждат кадри от различни места и моменти, които ѝ носят радост. Един от тях привлече особено внимание, тъй като моделът демонстрира част от перфектната си фигура. Публикацията вече е събрала над 1,7 млн. лайка от 286-те милиона последователи на Дженър.

САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 УдоМача

    0 1 Отговор
    Така и не разбрахме какво е истинскотомщастие за нея?? Според снимката - кабрио автомобил с кожени седалки. Това ли?? Истинскотощастие са семейството и общението в молитва с Господ Иисус Христос.

    12:31 21.09.2025

