Новини
Спорт »
Други спортове »
София Милошевич разгорещи Черна гора със секси кадри от ваканцията си

8 Август, 2025 23:24 374 1

  • софия милошевич-
  • черна гора-
  • лука йович-
  • модел-
  • манекенка-
  • ваканция-
  • светски новини-
  • балкани-
  • спортни звезди-
  • социални мрежи

Съпругата на Лука Йович блести по бански

София Милошевич разгорещи Черна гора със секси кадри от ваканцията си - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сръбската красавица София Милошевич отново прикова вниманието на феновете си, след като сподели провокативни снимки от луксозната си почивка в Черна гора. Докато съпругът ѝ, футболистът Лука Йович, се завръща към професионалните си ангажименти с новия си клуб АЕК, 34-годишната манекенка и дизайнерка не скучае и се наслаждава на слънчевите дни край Адриатическото крайбрежие.

В компанията на двамата си синове – малките Алексей и Теодор, както и на брат си Стефан, София демонстрира стил, класа и безупречна форма. Очевидно отсъствието на Йович не ѝ пречи да се забавлява и да бъде заобиколена от близки хора. Красавицата, която неведнъж е оглавявала класации за най-желани жени на Балканите, отново доказа, че знае как да бъде в центъра на вниманието.

Преди да се омъжи за звездния нападател, Милошевич бе известна с бурния си личен живот. Сред бившите ѝ партньори са именитият тенисист Виктор Троицки и футболистът Адем Ляич, с когото имаше дългогодишна връзка до 2018 година.

София бе сгодена и за Филип Живойнович – син на легендарния Слободан Живойнович и доведен син на иконата Лепа Брена.


Любовната история между София и Лука Йович започва през 2019 година, малко след като той става баща на Давид от предишната си връзка с Анжела Маниташевич. Днес двамата са сред най-обсъжданите двойки в спортните и светски среди.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
