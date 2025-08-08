София Милошевич разгорещи Черна гора със секси кадри от ваканцията си

Сръбската красавица София Милошевич отново прикова вниманието на феновете си, след като сподели провокативни снимки от луксозната си почивка в Черна гора. Докато съпругът ѝ, футболистът Лука Йович, се завръща към професионалните си ангажименти с новия си клуб АЕК, 34-годишната манекенка и дизайнерка не скучае и се наслаждава на слънчевите дни край Адриатическото крайбрежие.

В компанията на двамата си синове – малките Алексей и Теодор, както и на брат си Стефан, София демонстрира стил, класа и безупречна форма. Очевидно отсъствието на Йович не ѝ пречи да се забавлява и да бъде заобиколена от близки хора. Красавицата, която неведнъж е оглавявала класации за най-желани жени на Балканите, отново доказа, че знае как да бъде в центъра на вниманието.

Преди да се омъжи за звездния нападател, Милошевич бе известна с бурния си личен живот. Сред бившите ѝ партньори са именитият тенисист Виктор Троицки и футболистът Адем Ляич, с когото имаше дългогодишна връзка до 2018 година.

София бе сгодена и за Филип Живойнович – син на легендарния Слободан Живойнович и доведен син на иконата Лепа Брена.

Любовната история между София и Лука Йович започва през 2019 година, малко след като той става баща на Давид от предишната си връзка с Анжела Маниташевич. Днес двамата са сред най-обсъжданите двойки в спортните и светски среди.