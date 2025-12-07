Скандалната Алена Омович остана по мрежа…

Скандалната Алена Омович отново провокира с разкрепостеното си поведение в социалните мрежи. Украинката, която често се оплаква от неприлични предложения от футболисти, отново намери начин да ги накара да мечтаят, предава sportal.bg.
Инфлуенсърът позира само по мрежа, като скри само най-интимните си части и то не с голям успех. Под поста ѝ не спират да валят лайкове и коментари от нейните 2.7 млн. последователи в Инстаграм.
Мозъкът ни се справя с интензивен стрес, проблем настава тогава когато влезе в безкраен цикъл от мислене без действие.
Начинът да му помогнем е да си вземем например 30 секунден студен душ. Или да се качим по стълбите, вместо да вземем асансьора.
Интензивни физически натоварвания и кратки температурни шокове дават на префронталния кортекс възможност за "рестарт".
Неврологът пише "Яснотата е физическа преди да стане ментална".
13:39 07.12.2025
13:44 07.12.2025
13:54 07.12.2025
14:07 07.12.2025
14:21 07.12.2025
14:29 07.12.2025