Новини
Спорт »
Други спортове »
Скандалната Алена Омович остана по мрежа…

Скандалната Алена Омович остана по мрежа…

7 Декември, 2025 13:05 1 680 6

  • омович-
  • мъже-
  • секси-
  • мрежа-
  • модел

Украинката не скри почти нищо

Скандалната Алена Омович остана по мрежа… - 1
Снимка: Официална страница на Алена Омович в Инстаграм
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Скандалната Алена Омович отново провокира с разкрепостеното си поведение в социалните мрежи. Украинката, която често се оплаква от неприлични предложения от футболисти, отново намери начин да ги накара да мечтаят, предава sportal.bg.

Инфлуенсърът позира само по мрежа, като скри само най-интимните си части и то не с голям успех. Под поста ѝ не спират да валят лайкове и коментари от нейните 2.7 млн. последователи в Инстаграм.



Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ломския

    5 0 Отговор
    Един невролог казва, че мозъкът не прегрява толкова от напрежението, колкото от неумението ни да прекратяваме безкрайното зацикляне.
    Мозъкът ни се справя с интензивен стрес, проблем настава тогава когато влезе в безкраен цикъл от мислене без действие.
    Начинът да му помогнем е да си вземем например 30 секунден студен душ. Или да се качим по стълбите, вместо да вземем асансьора.
    Интензивни физически натоварвания и кратки температурни шокове дават на префронталния кортекс възможност за "рестарт".
    Неврологът пише "Яснотата е физическа преди да стане ментална".

    13:39 07.12.2025

  • 2 ДългоИме

    12 2 Отговор
    Я, бързо марш на фронта, при "загорелите" войничета - да повдига "духа" им!

    13:44 07.12.2025

  • 3 Анубис

    10 1 Отговор
    В Украйна е като пазара "Горубляне"...... боклук до боклук 😉🤣

    13:54 07.12.2025

  • 4 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Бандеровски парцал.....каква изненада! Скоро може да я очакваме за посланик в България, да смени сегашния дърт бандеровски парцал!

    14:07 07.12.2025

  • 5 Мда

    0 0 Отговор
    Ем,кво има го,показва го

    14:21 07.12.2025

  • 6 БАРС

    1 1 Отговор
    ЖЕНИ КОИТО ПОЧТИ НЯМАТ НИЩО В ГЛАВИТЕ СИ ПРИБЯГВАТ ДО НАЙ ДРЕВНАТА ПРОФЕСИЯ..

    14:29 07.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ