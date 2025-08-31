Новини
Михаела Радукану не спира да подкрепя ФКСБ

Михаела Радукану не спира да подкрепя ФКСБ

31 Август, 2025

Инфлуенсърката не пропусна мача с шотландския Абърдийн

Михаела Радукану не спира да подкрепя ФКСБ - 1
Снимка: Официална страница на Михаела Радукану в Инстаграм
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Румънска инфлуенсърка Михаела Анкута Радукану знае как се привлича внимание, но също така се оказа и върла фенка на ФКСБ, предава gong.bg. Известната като Анка в социалните мрежи красавица, публикува серия от снимки от трибуните на стадион „Насионал“ в Букурещ по време на двубоя от плейофите на Лига Европа между ФКСБ и шотландския Абърдийн на Димитър Митов.

Домакините се наложиха с 3:0 и си осигуриха класиране в основната фаза на втория по сила клубен турнир в Европа за радост на Анка.



Румъния
  Всяко Животно !

    2 0 Отговор
    Всяко Животно !

    Си има Почитатели !

    18:08 31.08.2025

  010101

    1 0 Отговор
    Показва си циците, иска да се пласира. Била подкрепяла...

18:17 31.08.2025

    18:17 31.08.2025

