Михаела Радукану не спира да подкрепя ФКСБ

Румънска инфлуенсърка Михаела Анкута Радукану знае как се привлича внимание, но също така се оказа и върла фенка на ФКСБ, предава gong.bg. Известната като Анка в социалните мрежи красавица, публикува серия от снимки от трибуните на стадион „Насионал“ в Букурещ по време на двубоя от плейофите на Лига Европа между ФКСБ и шотландския Абърдийн на Димитър Митов.
Домакините се наложиха с 3:0 и си осигуриха класиране в основната фаза на втория по сила клубен турнир в Европа за радост на Анка.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всяко Животно !
Си има Почитатели !
18:08 31.08.2025
2 010101
18:17 31.08.2025