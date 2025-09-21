Новини
Спорт »
Световен футбол »
Десподов пак в игра за ПАОК след контузията

21 Септември, 2025 11:45 465 1

  • десподов-
  • паок-
  • гърция

Тимът му с първа грешна стъпка през сезона

Десподов пак в игра за ПАОК след контузията - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кирил Десподов влезе в игра за ПАОК, след като дълго време лекува контузия. Нападателят влезе като резерва при нулевото равенство срещу Панетоликос в среща от 4-ия кръг на гръцката Супер Лига, предава БТА.

Десподов пропусна мачовете на националния отбор през септември срещу Испания и Грузия заради травма, но вече е възстановен и се появи в от пейката в 72-ата минута на мястото на Андрия Живкович.

Българинът се включи добре и раздвижи атаката на своя отбор, но това не даде резултат и двете нули се запазиха до края.

Това е първа грешна стъпка на ПАОК от началото на сезона, като тимът е еднолично начело в таблицата с 10 точки, като преследвачите Олимпиакос и АЕК имат по 9, но и мач по-малко.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Я виж ти, "рядкото щастие" му е минало...

    11:59 21.09.2025

