Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кирил Десподов тренира по специална програма заради контузия

Кирил Десподов тренира по специална програма заради контузия

31 Декември, 2025 11:46 306 0

  • национал-
  • капитан-
  • кирил десподов-
  • тренировки -
  • паок-
  • травма-
  • -
  • купата на гърция

Футболистът изпитва болки в седалищния нерв

Кирил Десподов тренира по специална програма заради контузия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал и капитан Кирил Десподов преминава през индивидуални тренировки в ПАОК, след като отново се сблъска със стара травма, информират от гръцкия клуб.

Футболистът, който е добре познат на феновете у нас с изявите си за ЦСКА и Лудогорец, изпитва болки в седалищния нерв – проблем, който го тормози от известно време.

В момента 29-годишният нападател е под наблюдението на медицинския щаб на солунския тим и се възстановява по специално изготвен режим. Все още не е ясно дали Десподов ще успее да се възстанови навреме за първия двубой на ПАОК от турнира за Купата на Гърция, който е насрочен за 6 януари.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ