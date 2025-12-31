Кирил Десподов тренира по специална програма заради контузия

Българският национал и капитан Кирил Десподов преминава през индивидуални тренировки в ПАОК, след като отново се сблъска със стара травма, информират от гръцкия клуб.

Футболистът, който е добре познат на феновете у нас с изявите си за ЦСКА и Лудогорец, изпитва болки в седалищния нерв – проблем, който го тормози от известно време.

В момента 29-годишният нападател е под наблюдението на медицинския щаб на солунския тим и се възстановява по специално изготвен режим. Все още не е ясно дали Десподов ще успее да се възстанови навреме за първия двубой на ПАОК от турнира за Купата на Гърция, който е насрочен за 6 януари.