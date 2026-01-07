Новини
ПАОК продължава напред в Купата на Гърция

7 Януари, 2026 11:48 348 0

Кирил Десподов не игра поради травма

ПАОК продължава напред в Купата на Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПАОК се класира за 1/4-финалите в Купата на Гърция след драматична победа срещу Атромитос след изпълнение на дузпи. Солунският гранд трябваше да се справи без своя звезден нападател Кирил Десподов, който не попадна в групата за този мач.

Истински герой за „черно-белите“ се оказа дебютантът на вратарския пост – Димитриос Монастирлис, който блестящо отрази решаващия удар на Атанасиос Караманис при петото изпълнение от бялата точка.

Двубоят бе оспорван и напрегнат, като гостите от Атромитос, водени от бившия наставник на Ботев Пловдив и ЦСКА Душан Керкез, откриха резултата чрез Макана Баку. Впоследствие Андрия Живкович възстанови равенството, което доведе до изпълнение на дузпи, тъй като по регламент продължения не се играят.

В следващата фаза ПАОК ще се изправи срещу силния Олимпиакос.


