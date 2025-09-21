Новини
Ханзи Флик: Ламин Ямал ще спечели "Златната топка"

Герчанецът е номиниран за наградата за най-добър треньор

Ламин Ямал ще спечели "Златната топка". В това е сигурен треньорът на Барселона Ханзи Флик, предава БТА. Нападателят на Барселона е сред водещите кандидати за годишната награда за най-добър футболист в света в Париж на церемонията в понеделник.

"Един ден ще видим това, че Ламин ще получи този трофей“, каза Флик. Ямал, който навърши 18 години през юли, помогна на Барселона да спечели Ла Лига и Купата на краля миналия сезон и да стигне до полуфиналите на Шампионската лига. Той също така помогна на Испания да спечели Европейското първенство през юли 2024 г. Ямал е един от 30-те номинирани за наградата, заедно със съотборниците си Рафиня, Педри и Роберт Левандовски.

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле е смятан за фаворит, след като изведе отбора си до първата му титла в Шампионската лига.

Флик е номиниран за наградата за най-добър треньор.

"За мен е уважение да бъда там, защото сме номинирани, каза Флик. - Ще видим. Всеки, който има този трофей, заслужава наградата. Искам да се насладя на този момент. Искам също така да покажа уважение към победителите. За мен това е най-важното."

Миналата година Реал Мадрид не присъства на церемонията по награждаването, след като разбра, че звездата на тима Винисиус Жуниор няма да спечели наградата, която отиде при халфа на Манчестър Сити Родри.


Испания
