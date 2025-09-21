САЩ остава №1 в света при мъжете на 4х100

САЩ спечелиха десетата си световна титла в щафетата 4х100 м при мъжете, записвайки най-добър резултат на планетата от 37.29 секунди. Това стана в последния ден от състезанията на пистата на Световното първенство по лека атлетика Токио 2025, предава sportal.bg. Ноа Лайлс, Кени Беднарек, Кортни Линдзи и Крисчън Коулман се обединиха за убедителната победа, удържайки атаките на Канада и Нидерландия.



Лайлс, който спечели индивидуалната титла на 200 м в Токио, изведе американската четворка до успеха, завършвайки пред канадеца Андре де Грас, който донесе среброто за Канада с 37.55 сек.

Елвис Африфа пресече финала след тях и спечели бронз за Нидерландия с национален рекорд от 37.81 сек.