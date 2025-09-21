Новини
Спорт »
Лека атлетика »
САЩ остава №1 в света при мъжете на 4х100

21 Септември, 2025 18:29 492 2

  • ноа-
  • лайлс-
  • кени беднарек-
  • кортни линдзи-
  • сащ-
  • канада-
  • нидерландия

Втори се нареди тимът на Канада

САЩ остава №1 в света при мъжете на 4х100 - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

САЩ спечелиха десетата си световна титла в щафетата 4х100 м при мъжете, записвайки най-добър резултат на планетата от 37.29 секунди. Това стана в последния ден от състезанията на пистата на Световното първенство по лека атлетика Токио 2025, предава sportal.bg. Ноа Лайлс, Кени Беднарек, Кортни Линдзи и Крисчън Коулман се обединиха за убедителната победа, удържайки атаките на Канада и Нидерландия.

Лайлс, който спечели индивидуалната титла на 200 м в Токио, изведе американската четворка до успеха, завършвайки пред канадеца Андре де Грас, който донесе среброто за Канада с 37.55 сек.

Елвис Африфа пресече финала след тях и спечели бронз за Нидерландия с национален рекорд от 37.81 сек.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мек и увехнал

    0 0 Отговор
    400 метра за 37 секунди?! Аз чаша 400 милилитра не мога да изпия за толкова време!

    19:16 21.09.2025

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    САЩ спечелиха десетата си световна титла в щафетата 4х100 м при мъжете, записвайки най-добър резултат на планетата от 37.29 секунди… Това звучи все едно световен рекорд.. пък не е

    19:33 21.09.2025

