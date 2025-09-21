България е европейски шампион по естетическа групова гимнастика

Дамският национален отбор на България по естетическа групова гимнастика спечели титлата на Европейското първенство в унгарската столица Будапеща, а девойките ни взеха сребърни отличия, предава БТА.
Съставът ни Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева изпълни отлично композицииите си и в двата състезателни дни. Възпитаничките на Кристина Ташева събраха 57.200 точки, след като бяха оценени с 28.600 точки вчера и днес.
На второ място е Експерсия (Русия) с 56.600 точки, а третата позиция зае Мадона (Русия) с 55.700 точки. Тимът на Академик София завърши осми с 52.450, а Велбъжд Кюстендил е 24-и.
При девойките съставът ни - Линой Георгиева, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Христова, Андреа Сарафова, Далия Иванова и Никол Златкова, беше лидер след първия ден, но останаха със сребърните отличия и сбор от 55.000 (27.200 и 27.800). Европейски шампион стана Мадона Джуниър (Русия) с 55.150, а бронзовите отличия взеха гимнастичките от Виктория (Русия) с 54.450 точки.
В тази възрастова група тимът на Академик е шести с 53.150 точки, Етър Елит - 24-и, а Афродита - 27-и.
