Новини
Спорт »
Други спортове »
България е европейски шампион по естетическа групова гимнастика

България е европейски шампион по естетическа групова гимнастика

21 Септември, 2025 21:45 565 5

  • естетическа-
  • групова-
  • гимнастика-
  • европейски шампион-
  • будапеща

Девойките ни взеха сребро   

България е европейски шампион по естетическа групова гимнастика - 1
Кадър: БНТ/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Дамският национален отбор на България по естетическа групова гимнастика спечели титлата на Европейското първенство в унгарската столица Будапеща, а девойките ни взеха сребърни отличия, предава БТА.

Съставът ни Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова, Сибила Кърпачева и Катрин Тасева изпълни отлично композицииите си и в двата състезателни дни. Възпитаничките на Кристина Ташева събраха 57.200 точки, след като бяха оценени с 28.600 точки вчера и днес.
На второ място е Експерсия (Русия) с 56.600 точки, а третата позиция зае Мадона (Русия) с 55.700 точки. Тимът на Академик София завърши осми с 52.450, а Велбъжд Кюстендил е 24-и.

При девойките съставът ни - Линой Георгиева, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Христова, Андреа Сарафова, Далия Иванова и Никол Златкова, беше лидер след първия ден, но останаха със сребърните отличия и сбор от 55.000 (27.200 и 27.800). Европейски шампион стана Мадона Джуниър (Русия) с 55.150, а бронзовите отличия взеха гимнастичките от Виктория (Русия) с 54.450 точки.

В тази възрастова група тимът на Академик е шести с 53.150 точки, Етър Елит - 24-и, а Афродита - 27-и.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъжния човек

    1 0 Отговор
    Краката ми миришат много и всички жени бягат от мен.... Какво да направя по въпроса ?

    Коментиран от #2, #5

    21:46 21.09.2025

  • 2 Отрежи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тъжния човек":

    Си краката! От инвалидите жените не бягат толкова.

    21:52 21.09.2025

  • 3 Хм.....

    2 0 Отговор
    Естетическа гимнастика практикувам само с естетични дами с гимнастически заложби !

    21:55 21.09.2025

  • 4 @@@

    0 1 Отговор
    Какъв е този спорт, някакъв кръжок може би, след училище...

    22:09 21.09.2025

  • 5 Шпек

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тъжния човек":

    Краката ти миришат щото се намират под ГЗ от където среш

    22:19 21.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ