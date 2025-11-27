Новини
Викторио Илиев на полуфинал на Европейското първенство по бокс

27 Ноември, 2025 13:27

Той се справи с турчина Канлъ Билге

Викторио Илиев на полуфинал на Европейското първенство по бокс - 1
Снимка: БФ Бокс
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Викторио Илиев донесе трети медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23г. в Будапеща. В категория до 65 килограма дебютантът се класира за полуфиналите. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той се справи с 4:1 съдийски гласа с турчина Канлъ Билге.

Илиев по никакъв начин не показа притеснение или уплаха срещу солидния си противник. С много умна и хладнокръвна игра Викторио взе своето и на 28 ноември ще се боксира с Юрай Бона (Словакия) за място на финал.


