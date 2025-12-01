Новини
Спорт »
Други спортове »
Валентина Георгиева премина през успешна операция на коляното

Валентина Георгиева премина през успешна операция на коляното

1 Декември, 2025 15:37 635 1

  • прескок -
  • валентина георгиева-
  • хирургическа интервенция -
  • коляното-
  • д-р иван василев-
  • специализираната клиника -
  • „спортсклиник еуровита“-
  • столицата-
  • гимнастика

Очаква се младата гимнастичка да започне възстановителни процедури още през следващите седмици

Валентина Георгиева премина през успешна операция на коляното - 1
Снимка: БФ Гимнастика
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева, премина успешна хирургическа интервенция на коляното. Процедурата бе извършена отново от опитния д-р Иван Василев и неговия екип в специализираната клиника „Спортсклиник Еуровита“ в столицата.

Младата надежда на родната гимнастика, която само преди месеци впечатли света с петото си място на прескок по време на Олимпийските игри в Париж, получи неприятната травма по време на квалификациите на Световното първенство в Джакарта, Индонезия.

19-годишната състезателка демонстрира борбен дух и оптимизъм, а медицинският екип изрази увереност в пълното ѝ възстановяване.

Федерацията по спортна гимнастика изрази своята подкрепа към Валентина и подчерта, че рехабилитацията ѝ ще бъде приоритет през следващите месеци.

Очаква се младата гимнастичка да започне възстановителни процедури още през следващите седмици, като целта е тя да се върне на терена още по-силна и мотивирана.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щукар

    4 0 Отговор
    Дано да се оправи момичето,преминавайки през трудния период на оздравяването си!

    15:39 01.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ