Валентина Георгиева премина през успешна операция на коляното

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева, премина успешна хирургическа интервенция на коляното. Процедурата бе извършена отново от опитния д-р Иван Василев и неговия екип в специализираната клиника „Спортсклиник Еуровита“ в столицата.

Младата надежда на родната гимнастика, която само преди месеци впечатли света с петото си място на прескок по време на Олимпийските игри в Париж, получи неприятната травма по време на квалификациите на Световното първенство в Джакарта, Индонезия.

19-годишната състезателка демонстрира борбен дух и оптимизъм, а медицинският екип изрази увереност в пълното ѝ възстановяване.

Федерацията по спортна гимнастика изрази своята подкрепа към Валентина и подчерта, че рехабилитацията ѝ ще бъде приоритет през следващите месеци.

Очаква се младата гимнастичка да започне възстановителни процедури още през следващите седмици, като целта е тя да се върне на терена още по-силна и мотивирана.