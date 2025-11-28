Новини
Радослав Росенов ще боксира за златото на Европейското първенство до 23г.

Българинът срази Таджи Насибов

Радослав Росенов ще боксира за златото на Европейското първенство до 23г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Радослав Росенов продължава перфектния си път и ще боксира за златото на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Будапеща. Едно от водещите имена в националния ни отбор се класира за финала в категория до 60 килограма на шампионата в унгарската столица.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев българинът срази Таджи Насибов (Азербайджан). Росенов буквално се забавлява на ринга и създаде шоу за публиката, сред която личаха и много българи, събрали се да подкрепят националите ни. За родния талант това е 16-ти пореден успех на европейски първенства до 23 години. В опит да спечели четвъртата си титла Радослав ще срещне в събота Чинар Мехметан (Турция).


