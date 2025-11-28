Страхотен Викторио Илиев също е на финал на Европейското по бокс

Само на 19 години Викторио Илиев ще боксира за златен медал на Европейско първенство за мъже. Талантът ни, който е шампион на Стария континент за младежи, се класира за финала на турнира при 23-годишните в Будапеща.

В категория до 65 килограма той отказа словака Юрай Бона след категорично представяне.

Викторио се поздрави с успех след края на втория рунд. Неговият съперник нямаше сили да продължи и така мачът бе прекратен, а до момента Илиев имаше пълно превъзходство в съдийските карти. Така той продължава към финала, където в събота ще се изправи срещу Артур Кузменко (Украйна).