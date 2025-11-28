Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Страхотен Викторио Илиев също е на финал на Европейското по бокс

Страхотен Викторио Илиев също е на финал на Европейското по бокс

28 Ноември, 2025 21:06 451 0

  • викторио илиев -
  • европейско първенство -
  • шампион -
  • младежи-
  • финал-
  • будапеща-
  • бокс

Неговият съперник нямаше сили да продължи

Страхотен Викторио Илиев също е на финал на Европейското по бокс - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Само на 19 години Викторио Илиев ще боксира за златен медал на Европейско първенство за мъже. Талантът ни, който е шампион на Стария континент за младежи, се класира за финала на турнира при 23-годишните в Будапеща.

В категория до 65 килограма той отказа словака Юрай Бона след категорично представяне.

Викторио се поздрави с успех след края на втория рунд. Неговият съперник нямаше сили да продължи и така мачът бе прекратен, а до момента Илиев имаше пълно превъзходство в съдийските карти. Така той продължава към финала, където в събота ще се изправи срещу Артур Кузменко (Украйна).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ