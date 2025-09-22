Стилиян Петров с остри критики към БФС

Легендарният бивш капитан на българския национален отбор по футбол и рекордьор по изиграни мачове със „лъвската“ фланелка – Стилиян Петров, не спести критиките си към ръководството на Българския футболен съюз.

Петров използва социалните мрежи за да изрази публично разочарованието си от състоянието на родния футбол. В емоционалната си публикация, уважаваният полузащитник подчерта, че българският футбол се нуждае от спешни промени и нова посока. Според него, настоящото управление на БФС не отговаря на очакванията на феновете и не работи в интерес на развитието на спорта у нас.

Петров призова за повече прозрачност, професионализъм и истинска отдаденост към националната кауза.

Ето изявлението на Стилиян Петров:



"Честит ден на независимостта! Здравейте, момчета и момичета, фенове на любимата игра, футбол.



Здравейте и вие президенти на клубове, родители, млади таланти, медии, спонсори и партньори на българския футбол! Много от вас ,както публично, така и лично към мен ,изразиха разочарованието си от състоянието и представянето на българския национален отбор, както и от цялостната ситуация във футбола. За кой ли път?! Всеки истински любител на футбола търси правилния избор. Търси кой може да се справи с най-големия проблем.



Но може би въпросът, който всички трябва да си зададем, е:



Кой е правилният избор?



Избор на кого?



На народа, на политиците, на интересчиите – или на хората, които мислят за футбола и искат промяна?



Коя всъщност е най-голямата промяна? И как се казва тя?



Постът "президент на БФС“ е престижна позиция, която трябва да защитава интересите на футбола, а не лични облаги. Днес обаче на това място се слагат хора, готови да слугуват и да изпълняват чужди приоритети.



В България има много желаещи да "служат“. Считам, че част от клубовете именно тези, които вече са се превърнали в слуги, участват в тази подредена и добре функционираща схема.



Кой избира "президента“ на БФС?



По мое мнение политици, футболни ръководители с лични интереси и представители на сенчестия бизнес. Те определят следващата кукла.



За съжаление Димитър Бербатов, Стилиян Петров и Мартин Петров, не се вписвахме в този модел. Получавахме натиск, предложения и опити да бъдем разделени.



Но когато си независим, много трудно един добре смазан механизъм може да пробие там, където мисленето и моралният компас са на светлинни години разстояние.



Никога няма да се приобщим към ,по мое мнение корумпирана, остаряла и неработеща структура.



Нашата независимост и свобода ни дават възможност да кажем твърдо НЕ.



Звучно НЕ на дългогодишната, продънена от порочни практики схема.



Защото вероятно отново ще се опитат да ни замесват в бъдещи борби и кампании. Ще се опитат да ни хвърлят в битки, без ние да имаме каквито и да е намерения да бъдем в ролята на кукли!



Много от вас, а и ние самите непрекъснато търсим причините за проблемите в българския футбол:



Инфраструктура, треньори, играчи, ДЮШ, методика…



Но истинските проблеми са само три:



• Грешните хора определят кой да заема тази позиция.



• Има достатъчно хора, готови да се продадат и да продължат старата схема на управление.



• Съществува натиск от различни сектори в България, когато изборът поеме в различна посока.



Болката от пропадащия български футбол за истинските фенове е огромна.



Но за "куклите“ и назначените "ушета“ тя е притъпена от заповедите на техните глашатаи.



Успех на следващата кукла в българския футбол – която и да е тя, когато и да се случи това.



Истинските капитани винаги застават с истината пред вас“