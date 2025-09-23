Новини
Бащата на Ямал за спечелването на Златната топка от Дембеле: Това е най-голямата морална вреда във футбола

23 Септември, 2025 16:00 749 2

  • ламин ямал-
  • златната топка-
  • футбол-
  • усман дембеле

Не защото е мой син, а защото е най-добрият играч в света

Бащата на Ямал за спечелването на Златната топка от Дембеле: Това е най-голямата морална вреда във футбола - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бащата на Ламин Ямал нарече спечелването на „Златната топка“ от страна на футболиста на Пари Сен Жермен Усман Дембеле „най-голямата морална вреда“ във футбола.

Чудото на Барселона трябваше да се задоволи с второто място, въпреки че в Каталуния са на мнение, че 18-годишният футболист несъмнено е „най-добрият играч в света“.

„Мисля, че това е най-голямата вреда, не бих казал кражба, а морална вреда, причинена на човешко същество, защото вярвам, че Ламин Ямал е най-добрият играч в света и най-добрият играч, който прави голяма разлика“, сподели бащата на Ламин Ямал.

„Не защото е мой син, а защото е най-добрият играч в света. Мисля, че няма съперник, Ламин Ямал си е Ламин Ямал. Трябва да се каже, че тук се случи нещо много странно. Поздрави на цяла Испания, а догодина ще има испански бал“, добави той пред El Chiringuito.


  • 1 Мдаааа

    2 4 Отговор
    И аз страшно се учудих на това решение. Но по важното е кой, кой е!

    16:03 23.09.2025

  • 2 все тая кой е

    1 1 Отговор
    Важното е, че белите ги мързи да скачат.

    16:18 23.09.2025

