Бащата на Ямал за спечелването на Златната топка от Дембеле: Това е най-голямата морална вреда във футбола

Бащата на Ламин Ямал нарече спечелването на „Златната топка“ от страна на футболиста на Пари Сен Жермен Усман Дембеле „най-голямата морална вреда“ във футбола.

Чудото на Барселона трябваше да се задоволи с второто място, въпреки че в Каталуния са на мнение, че 18-годишният футболист несъмнено е „най-добрият играч в света“.

„Мисля, че това е най-голямата вреда, не бих казал кражба, а морална вреда, причинена на човешко същество, защото вярвам, че Ламин Ямал е най-добрият играч в света и най-добрият играч, който прави голяма разлика“, сподели бащата на Ламин Ямал.

„Не защото е мой син, а защото е най-добрият играч в света. Мисля, че няма съперник, Ламин Ямал си е Ламин Ямал. Трябва да се каже, че тук се случи нещо много странно. Поздрави на цяла Испания, а догодина ще има испански бал“, добави той пред El Chiringuito.