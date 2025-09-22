България се изправя срещу САЩ на четвъртфиналите на Световното по волейбол във Филипините

Националният ни отбор по волейбол при мъжете ще премери сили със силния тим на САЩ в четвъртфиналната фаза на Световното първенство, което се провежда във Филипините. Срещата е насрочена за 25 септември, четвъртък, от 10:30 часа българско време.

След категоричната победа на „лъвовете“ над Португалия на осминафиналите, именно американците ще бъдат следващото препятствие по пътя към медалите.

Тимът на САЩ си осигури място сред най-добрите осем, след като надделя над Словения с 3:1 гейма (19:25, 25:22, 25:17, 25:20) в оспорван двубой. В редиците на американците блесна Габриел Гарсия, който реализира впечатляващите 26 точки, включително 4 блокади и 7 аса. Итън Чамплин също се отличи с 15 точки, а отборът, воден от Карч Кирай, демонстрира стабилна игра на мрежата с общо 10 блока и 12 аса. Словенците, от своя страна, допуснаха цели 26 непредизвикани грешки, което наклони везните в полза на САЩ.

Последният официален сблъсък между България и САЩ датира от миналогодишната Лига на нациите, когато нашите момчета излязоха победители с 3:1 гейма. Освен това, преди началото на настоящия Мондиал, двата отбора премериха сили в две контролни срещи, като си размениха по една победа.

Очаква се четвъртфиналният двубой да бъде истински волейболен спектакъл, изпълнен с емоции, динамика и борба за всяка точка.