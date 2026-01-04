ЦСКА с промяна в програмата след тъжната вест за Димитър Пенев

След като България потъна в скръб заради загубата на легендарния Димитър Пенев, ръководството на ЦСКА предприе важна промяна в началото на зимната подготовка. В памет на Треньор №1 на ХХ век, „червените“ отменят първата си открита тренировка за 2026 година, която трябваше да се проведе утре.

В понеделник, футболистите и треньорският щаб, водени от Христо Янев, ще се съберат на клубната база в Панчарево. Оттам всички заедно ще се отправят към Националния стадион „Васил Левски“, където ще отдадат последна почит на великата фигура в българския футбол.

Поклонението пред Димитър Пенев ще започне в 10:00 часа и се очаква да събере множество почитатели, бивши и настоящи футболисти, както и представители на спортната общественост.

Поради тази причина, първата открита тренировка на ЦСКА ще бъде изместена за 6 януари. Решението на клуба е израз на уважение и признателност към човека, оставил незаличима следа в историята на българския футбол.