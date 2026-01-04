Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА с промяна в програмата след тъжната вест за Димитър Пенев

ЦСКА с промяна в програмата след тъжната вест за Димитър Пенев

4 Януари, 2026 16:05 374 0

  • българия-
  • димитър пенев-
  • цска-
  • подготовка-
  • треньор-
  • тренировка-
  • футболисти-
  • христо янев

Първата тренировка ще се проведе на 6 януари

ЦСКА с промяна в програмата след тъжната вест за Димитър Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като България потъна в скръб заради загубата на легендарния Димитър Пенев, ръководството на ЦСКА предприе важна промяна в началото на зимната подготовка. В памет на Треньор №1 на ХХ век, „червените“ отменят първата си открита тренировка за 2026 година, която трябваше да се проведе утре.

В понеделник, футболистите и треньорският щаб, водени от Христо Янев, ще се съберат на клубната база в Панчарево. Оттам всички заедно ще се отправят към Националния стадион „Васил Левски“, където ще отдадат последна почит на великата фигура в българския футбол.

Поклонението пред Димитър Пенев ще започне в 10:00 часа и се очаква да събере множество почитатели, бивши и настоящи футболисти, както и представители на спортната общественост.

Поради тази причина, първата открита тренировка на ЦСКА ще бъде изместена за 6 януари. Решението на клуба е израз на уважение и признателност към човека, оставил незаличима следа в историята на българския футбол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ