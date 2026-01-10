Новини
Резултати от мачовете в НБА

10 Януари, 2026 13:38

Бостън Селтикс победи Торонто Раптърс

Резултати от мачовете в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA):

Бостън Селтикс - Торонто Раптърс 125:117

Орландо Меджик - Филаделфия Севънтисикстърс 91:103

Вашингтон Уизърдс - Ню Орлиънс Пеликанс 107:128

Бруклин Нетс - Лос Анджелис Клипърс 105:121

Мемфис Гризлис - Оклахома Сити Тъндър 116:117

Денвър Нъгетс - Атланта Хоукс 87:110

Портланд Трейл Блейзърс - Хюстън Рокетс 111:105

Финикс Сънс - Ню Йорк Никс 112:107

Голдън Стейт Уориърс - Сакраменто Кингс 137:103

Лос Анджелис Лейкърс - Милуоки Бъкс 101:105


