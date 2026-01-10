Резултати от мачовете в НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA):
Бостън Селтикс - Торонто Раптърс 125:117
Орландо Меджик - Филаделфия Севънтисикстърс 91:103
Вашингтон Уизърдс - Ню Орлиънс Пеликанс 107:128
Бруклин Нетс - Лос Анджелис Клипърс 105:121
Мемфис Гризлис - Оклахома Сити Тъндър 116:117
Денвър Нъгетс - Атланта Хоукс 87:110
Портланд Трейл Блейзърс - Хюстън Рокетс 111:105
Финикс Сънс - Ню Йорк Никс 112:107
Голдън Стейт Уориърс - Сакраменто Кингс 137:103
Лос Анджелис Лейкърс - Милуоки Бъкс 101:105
