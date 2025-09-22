Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси готви трансфер на Майк Менян през лятото

Челси готви трансфер на Майк Менян през лятото

22 Септември, 2025 20:56 491 1

  • челси-
  • майк менян-
  • трансфер-
  • милан-
  • вратар-
  • лятна селекция-
  • футболни новини-
  • серия а-
  • премиър лийг-
  • transfermarkt

Вратарят е оценяван на 25 милиона евро

Челси готви трансфер на Майк Менян през лятото - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лондонският гранд Челси усилено работи по амбициозен план за подсилване на вратарския си пост, като според информация на Daily Express, „сините“ са насочили вниманието си към стража на Милан – Майк Менян. Френският национал, който се утвърди като един от най-надеждните пазители на вратата в Серия А, може да се озове на „Стамфорд Бридж“ още през следващото лято.

Според източници, Челси обмисля да сключи предварително споразумение с 30-годишния Менян още през януари 2026 г., като официалният трансфер да се осъществи през летния прозорец. Това би дало на лондончани сериозно предимство в надпреварата за подписа на опитния вратар, чийто договор с Милан изтича на 30 юни 2026 г.

През настоящия сезон 2025/26 Менян демонстрира стабилност под рамката, като в четири изиграни срещи е допуснал едва два гола и е записал една „суха мрежа“. Представянето му не остава незабелязано от европейските грандове, а порталът Transfermarkt оценява стойността на трансфера му на 25 милиона евро – сума, която Челси е готов да инвестира за подсилване на състава си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    0 0 Отговор
    Простотия на търкалета, ще бъде във Челси следващото лято за без пари. Милан искаха £ 21 милиона, а Челси предлагаха £12.5, и сделка нямаше.

    21:59 22.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ