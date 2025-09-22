Челси готви трансфер на Майк Менян през лятото

Лондонският гранд Челси усилено работи по амбициозен план за подсилване на вратарския си пост, като според информация на Daily Express, „сините“ са насочили вниманието си към стража на Милан – Майк Менян. Френският национал, който се утвърди като един от най-надеждните пазители на вратата в Серия А, може да се озове на „Стамфорд Бридж“ още през следващото лято.

Според източници, Челси обмисля да сключи предварително споразумение с 30-годишния Менян още през януари 2026 г., като официалният трансфер да се осъществи през летния прозорец. Това би дало на лондончани сериозно предимство в надпреварата за подписа на опитния вратар, чийто договор с Милан изтича на 30 юни 2026 г.

През настоящия сезон 2025/26 Менян демонстрира стабилност под рамката, като в четири изиграни срещи е допуснал едва два гола и е записал една „суха мрежа“. Представянето му не остава незабелязано от европейските грандове, а порталът Transfermarkt оценява стойността на трансфера му на 25 милиона евро – сума, която Челси е готов да инвестира за подсилване на състава си.