Наполи с драматична победа над Пиза и запазена лидерска позиция

23 Септември, 2025 06:44

Шампионите взеха четвърти пореден успех и остават начело в Серия А

Наполи с драматична победа над Пиза и запазена лидерска позиция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Наполи постигна нова победа в италианската Серия А, надделявайки с 3:2 над новака Пиза в мач от четвъртия кръг, игран на стадион “Диего Армандо Марадона” в Неапол.

Шотландецът Били Гилмор даде аванс на домакините в 39-ата минута, но след почивката гостите изравниха. М’Бала Нзола бе точен от дузпа в 59-ата минута и върна интригата.

Наполи обаче отговори бързо – Леонардо Спинацола отново изведе тима напред в 73-ата минута след отлична асистенция на Станислав Лободка. Малко по-късно резервата Лоренцо Лука направи резултата 3:1.

В заключителните мигове друга смяна – 19-годишният талант на Пиза Лораноформи – оформи крайното 3:2 с попадение в 90-ата минута, но времето не стигна за обрат.

С този успех Наполи запазва лидерската си позиция с пълен актив от 12 точки, на две пред втория Ювентус. Пиза остава на дъното – предпоследен с едва една точка.


