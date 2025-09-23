Новини
Ръководството на Българската федерация по борба излезе с изявление след световното

23 Септември, 2025 12:34 601 2

България спечели един сребърен медал от надпреварата

Ръководството на Българската федерация по борба излезе с изявление след завършилото Световно първенство в Загреб.

Ето какво гласи то:

"Ръководството на Българската федерация по борбаизказва благодарности към всички треньори, състезатели и длъжностни лица, които положиха усилия за подготовката и достойното представяне на българските борци (не на руските, украинските, арменските и всички останали бивши съветски републики) на Световното първенство в Загреб.

Въпреки краткия период на работа на новото ръководство, изцяло с български треньори и подготовка, проведена основно в Република България, постигнахме значими успехи – един сребърен медал и два финала за бронзовите отличия. Това е ясен знак, че когато влагаме труд и вяра в нашите кадри, всеотдайност и професионализъм, резултатите идват.

Специални благодарности отправяме към Юлияна Янева, която със своята борбеност доказа, че българската борба има бъдеще. Не бива да забравяме и Биляна Дудова, която въпреки липсата на късмет на малкия финал, демонстрира класа и характер.

В битката за медал Ахмед Магамаев показа, че и натурализирани състезатели могат да обичат и защитават българския флаг – неговата борба с олимпийски шампион беше равностойна, макар резултатът да бе повлиян от странични фактори.

Относно ограбването по пътя към медала на Даниел Александров, адресатът на вендетата е „меценатът“ от село Микре, Ловешка област - ситуация, която за съжаление напомня, че борбата ни не е само на тепиха.

Колкото и да продължава смешният плач на „нашите приятели“, които трудно приемат възхода на българската борба, бъдещето е ясно - призьорите на почетната стълбичка ще носят български имена и ще бъдат водени от български треньори.

Българската федерация по борба ще продължи да работи с пълна отдаденост за развитието на нашия спорт в България, за изграждането на наши шампиони, подготвени от български треньори, и за достойното представяне на България на международната сцена."


  • 1 честен ционист

    2 5 Отговор
    Един Ахмед Магамаев и Магомед Рамазанов са от 2 села през 5км в Хасавюртовский район, Дагестан, а донесоха повече отличия за България за няколко си месеца, отколкото Ганчо съумя за всичките 35 год Демокрация. Вай Аман!

    Коментиран от #2

    12:40 23.09.2025

  • 2 честен пионер

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И аз видях един давид в игри на волята с подвита опашка да си тръгва за гордост на своето племе. Даже не разбрахме дали знае да чете иврита.

    13:02 23.09.2025

