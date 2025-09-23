Барселона подготвя оферта за Маркъс Рашфорд

Барселона усилено работи по план за привличането на звездата на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд, разкриват източници на Daily Star. Каталунският гранд вече анализира възможностите да задържи английския нападател за постоянно, след като той впечатли с изявите си по време на наема си на „Камп Ноу“.

В момента Рашфорд играе под наем в Барселона, като договорът му с испанския клуб изтича през следващото лято. В споразумението между двата клуба е заложена клауза за откупуване, която позволява на „блаугранас“ да придобият изцяло правата на футболиста.

Според последните информации, ръководството на Барселона е готово да извади 30 милиона евро за подписа на английския национал. Манчестър Юнайтед обаче не е склонен да се раздели с Рашфорд за по-малко от 40 милиона евро, което поставя началото на сериозни преговори между двата европейски колоса.

От началото на сезона Маркъс Рашфорд вече записа шест мача с екипа на Барселона във всички турнири, като се отчете с два гола и една асистенция. Представянето му не остана незабелязано от треньорския щаб и феновете на каталунците, които се надяват английският нападател да остане на „Камп Ноу“ и след края на наема си.