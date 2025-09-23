Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона подготвя оферта за Маркъс Рашфорд

Барселона подготвя оферта за Маркъс Рашфорд

23 Септември, 2025 14:06 542 0

  • барселона-
  • манчестър юнайтед-
  • маркъс рашфорд-
  • договор-
  • преговори-
  • футбол-
  • наем

Каталунците искат да задържат футболиста и след наема му

Барселона подготвя оферта за Маркъс Рашфорд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона усилено работи по план за привличането на звездата на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд, разкриват източници на Daily Star. Каталунският гранд вече анализира възможностите да задържи английския нападател за постоянно, след като той впечатли с изявите си по време на наема си на „Камп Ноу“.

В момента Рашфорд играе под наем в Барселона, като договорът му с испанския клуб изтича през следващото лято. В споразумението между двата клуба е заложена клауза за откупуване, която позволява на „блаугранас“ да придобият изцяло правата на футболиста.

Според последните информации, ръководството на Барселона е готово да извади 30 милиона евро за подписа на английския национал. Манчестър Юнайтед обаче не е склонен да се раздели с Рашфорд за по-малко от 40 милиона евро, което поставя началото на сериозни преговори между двата европейски колоса.

От началото на сезона Маркъс Рашфорд вече записа шест мача с екипа на Барселона във всички турнири, като се отчете с два гола и една асистенция. Представянето му не остана незабелязано от треньорския щаб и феновете на каталунците, които се надяват английският нападател да остане на „Камп Ноу“ и след края на наема си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ