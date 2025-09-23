Кристиан Ериксен: Легендите на Ман Юнайтед затрудняват повече играчите с критиките си

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед Кристиан Ериксен смята, че публичната критика от легенди на клуба като Гари Невил и Рой Кийн не помага на играчите на „червените дяволи“.

Тимът на Рубен Аморим започна сезона в Премиър лийг доста трудно, а датчанинът призова за по-реалистични очаквания от страна на анализаторите и бившите футболисти на Юнайтед.

Легенди на Юнайтед като Невил и Кийн често не спестяват критиката си като телевизионни коментатори. Отборът на Аморим в момента заема 11-тото място в класирането и бе елиминиран от турнира Карабао Къп от втородивизионния Гримзби.

„Виждате колко голям е клубът и колко хора искат да бъдат ангажирани с него, дори и чрез медиите,“ каза Ериксен пред ESPN. „Когато се говори за Юнайтед, негативните мнения и чувства към клуба затрудняват играчите, защото феновете следват своите герои по телевизията.“

Ериксен, който спечели ФА Къп и Купата на Лигата по време на престоя си в Манчестър, смята, че вътрешните турнири не се оценяват достатъчно в клуба в сравнение с други отбори.

„Вероятно зависи кого питате. Ако попитате фен, той иска клубът да печели титлата всяка година през следващите 20 години, както беше преди. В съвременния футбол това почти е невъзможно с толкова много силни отбори. Трудно е,“ добави той.

„Разбира се, всички искат Юнайтед да бъде стабилен топ клуб, но дори и това, че спечелихме ФА Къп и Карабао Къп в последните два сезона, е нещо, с което почти друг клуб би се гордял. Но заради размера, имиджа и очакванията към Юнайтед, тези трофеи сякаш не са достатъчни. Надявам се това да се промени. Дори Карабао Къп да е незначителен турнир, за нас тогава беше голямо постижение.“

След победата над Челси, тимът на Аморим ще се опита да постигне втора поредна победа тази събота, когато Юнайтед гостува на Брентфорд в мач от 6-тия кръг на Премиър Лийг.