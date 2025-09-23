Новини
Спорт »
Бг футбол »
Кметът на Враца след мача с ЦСКА: Не познахте скъпи „разбирачи“

23 Септември, 2025 17:45 535 1

  • враца-
  • калин каменов-
  • кметът на враца-
  • кмет-
  • футбол-
  • ботев враца-
  • цска

Много хора смятаха, че Ботев ще полегне!

Кметът на Враца след мача с ЦСКА: Не познахте скъпи „разбирачи“ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кметът на Враца Калин Каменов излезе с пост в социалните мрежи след вчерашното равенство 1:1 на местния Ботев с ЦСКА.

Тимът на Христо Янев стигна до точка с изравнителен гол на резервата Даниел Генов в 75-та минута.

Ето какво написа Каменов във Фейсбук:

"Много хора смятаха, че Ботев ще полегне! Е, не познахте скъпи "разбирачи". Благодаря на всички врачани, които днес създадоха истински празник на трибуните на стадиона!".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илиян Ичката

    0 0 Отговор
    На теб кой ти позволи да говориш от името на врачани.Казал съм ти без мое позволение да не говориш.

    17:52 23.09.2025

