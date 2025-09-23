Кметът на Враца след мача с ЦСКА: Не познахте скъпи „разбирачи“

Кметът на Враца Калин Каменов излезе с пост в социалните мрежи след вчерашното равенство 1:1 на местния Ботев с ЦСКА.
Тимът на Христо Янев стигна до точка с изравнителен гол на резервата Даниел Генов в 75-та минута.
Ето какво написа Каменов във Фейсбук:
"Много хора смятаха, че Ботев ще полегне! Е, не познахте скъпи "разбирачи". Благодаря на всички врачани, които днес създадоха истински празник на трибуните на стадиона!".
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Илиян Ичката
17:52 23.09.2025