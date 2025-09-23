Неймар: Поставянето на Рафиня на пето място за „Златната топка“ е твърде подло

Нападателят на Сантос и Бразилия Неймар изрази възмущение от факта, че неговият съотборник Рафиня завърши пети в гласуването за „Златната топка“. Нападателят на ПСЖ Усман Дембеле спечели наградата за най-добър футболист за сезон 2024/2025.
Крилото на Барселона Ламин Ямал остана на второ място. Витиня от ПСЖ завърши трети, а Мохамед Салах от Ливърпул - четвърти.
„Поставянето на Рафиня на пето място е твърде подло“, написа Неймар в секцията за коментари под публикацията на бразилския коментатор Едуардо Семблано в социалните мрежи.
Миналия сезон Рафиня изигра 57 мача за Барселона във всички състезания, отбелязвайки 34 гола и давайки 25 асистенции. Заедно с отбора той спечели шампионата, Купата и Суперкупата на Испания.
1 Гара Дембеле
18:33 23.09.2025
2 Сатана Z
18:35 23.09.2025
3 Сеирджия
18:41 23.09.2025
4 смешковци
18:51 23.09.2025
5 е то беше ясно че
Коментиран от #6
18:55 23.09.2025
6 оня дет печели на хазарт
До коментар #5 от "е то беше ясно че":Това беше най правилният залог!Дембеле!Какво не ти е ясно не знам,но явно е ,че толкова можеш да мислиш!
19:03 23.09.2025