Неймар: Поставянето на Рафиня на пето място за „Златната топка" е твърде подло

Неймар: Поставянето на Рафиня на пето място за „Златната топка“ е твърде подло

23 Септември, 2025 18:30

Нападателят на ПСЖ Усман Дембеле спечели наградата за най-добър футболист за сезон 2024/2025

Павел Ковачев

Нападателят на Сантос и Бразилия Неймар изрази възмущение от факта, че неговият съотборник Рафиня завърши пети в гласуването за „Златната топка“. Нападателят на ПСЖ Усман Дембеле спечели наградата за най-добър футболист за сезон 2024/2025.

Крилото на Барселона Ламин Ямал остана на второ място. Витиня от ПСЖ завърши трети, а Мохамед Салах от Ливърпул - четвърти.

„Поставянето на Рафиня на пето място е твърде подло“, написа Неймар в секцията за коментари под публикацията на бразилския коментатор Едуардо Семблано в социалните мрежи.

Миналия сезон Рафиня изигра 57 мача за Барселона във всички състезания, отбелязвайки 34 гола и давайки 25 асистенции. Заедно с отбора той спечели шампионата, Купата и Суперкупата на Испания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гара Дембеле

    0 3 Отговор
    За Левски живеем кръвта ни е синя, Левски за нас е нашата светиня!

    18:33 23.09.2025

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Абе,на Рафинята и 10тото място му е много.

    18:35 23.09.2025

  • 3 Сеирджия

    1 0 Отговор
    Прав е Неймар. Аз Рафиня доскоро въобще не го бях и чувал, а сега му дават петото място?!

    18:41 23.09.2025

  • 4 смешковци

    0 1 Отговор
    Някой дълбоко ви е излъгал ,че рафиня може да вземе златната топка.........нали си сложихте парата на коефициент 35 и 45 за рафиня , а то излезе 1,22 за Дембеле......

    18:51 23.09.2025

  • 5 е то беше ясно че

    0 0 Отговор
    журито е пристрастно!!! при нормално жури тази маймуна дембеле щеше да е на 8-мо място

    Коментиран от #6

    18:55 23.09.2025

  • 6 оня дет печели на хазарт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "е то беше ясно че":

    Това беше най правилният залог!Дембеле!Какво не ти е ясно не знам,но явно е ,че толкова можеш да мислиш!

    19:03 23.09.2025

