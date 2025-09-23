Неймар: Поставянето на Рафиня на пето място за „Златната топка“ е твърде подло

Нападателят на Сантос и Бразилия Неймар изрази възмущение от факта, че неговият съотборник Рафиня завърши пети в гласуването за „Златната топка“. Нападателят на ПСЖ Усман Дембеле спечели наградата за най-добър футболист за сезон 2024/2025.

Крилото на Барселона Ламин Ямал остана на второ място. Витиня от ПСЖ завърши трети, а Мохамед Салах от Ливърпул - четвърти.

„Поставянето на Рафиня на пето място е твърде подло“, написа Неймар в секцията за коментари под публикацията на бразилския коментатор Едуардо Семблано в социалните мрежи.

Миналия сезон Рафиня изигра 57 мача за Барселона във всички състезания, отбелязвайки 34 гола и давайки 25 асистенции. Заедно с отбора той спечели шампионата, Купата и Суперкупата на Испания.