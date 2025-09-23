Усман Дембеле отпразнува скромно спечелването на „Златната топка“. Крилото на ПСЖ получи наградата за най-добър футболист на годината по версията на „Франс Футбол“.
След церемонията по награждаването френският футболист и приятелите му се отправили към ресторант "Лафайет" в Париж, съобщава L'Equipe.
На входа на заведението Дембеле е бил чакан от пресата и няколко фенове, а вътре също му се е наложило да се снима с почитатели.
В менюто са били включени морски деликатеси, мини бургери, ригатони с трюфели, пържени картофи, хрупкави зеленчуци, задушено пиле и домашно приготвени десерти.
Сред гостите са били част от съотборниците на Усман. Във вторник ще има още едно празненство, което е организирано от ПСЖ.
