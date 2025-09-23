Новини
Усман Дембеле отпразнува скромно спечелването на Златната топка

23 Септември, 2025 19:29 416 3

  • усман дембеле-
  • футбол-
  • псж-
  • златна топка-
  • златната топка

След церемонията по награждаването френският футболист и приятелите му се отправили към ресторант "Лафайет" в Париж

Усман Дембеле отпразнува скромно спечелването на Златната топка - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Усман Дембеле отпразнува скромно спечелването на „Златната топка“. Крилото на ПСЖ получи наградата за най-добър футболист на годината по версията на „Франс Футбол“.

След церемонията по награждаването френският футболист и приятелите му се отправили към ресторант "Лафайет" в Париж, съобщава L'Equipe.

На входа на заведението Дембеле е бил чакан от пресата и няколко фенове, а вътре също му се е наложило да се снима с почитатели.

В менюто са били включени морски деликатеси, мини бургери, ригатони с трюфели, пържени картофи, хрупкави зеленчуци, задушено пиле и домашно приготвени десерти.

Сред гостите са били част от съотборниците на Усман. Във вторник ще има още едно празненство, което е организирано от ПСЖ.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    1 1 Отговор
    Харесвам играта на Дембеле,но той не е направил нищо изключително,за да е носител на наградата.

    19:31 23.09.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Усман е много красив!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    19:42 23.09.2025

  • 3 Това

    1 0 Отговор
    не е ли Уил Смит с тая жълта тенекия в ръце.

    19:45 23.09.2025

