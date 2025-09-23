Новини
Ламин Ямал: Планът на Бог е перфектен

23 Септември, 2025 19:59 864 1

Испанският национал от Барселона все пак си тръгна с приз, след като отново беше избран за №1 сред младите футболисти

Ламин Ямал: Планът на Бог е перфектен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Останалият на второ място в анкетата за “Златната топка” Ламин Ямал публикува съобщение в социалните мрежи. Испанският национал от Барселона все пак си тръгна с приз, след като отново беше избран за №1 сред младите футболисти.

“Планът на Бог е перфектен, трябва да се изкачваш, за да стигнеш до върха. Щастлив съм за втория си трофей “Копа” и поздравявам Усман Дембеле за наградата и страхотния сезон“, написа Ямал в Инстаграм.

Той качи към текста няколко снимки от церемонията на “Франс Футбол”, някои от които с наградата си, а други със семейството му.

Някои негови съотборници като Марк Касадо, Фермин Лопес, Алехандро Балде и Марк Бернал реагираха на публикацията му.


  • 1 Много

    2 0 Отговор
    Му е рано ,трбва да продължи да има стимул

    20:25 23.09.2025

