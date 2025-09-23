Новини
Реал Мадрид категорично отказва да подобри офертата си към Винисиус

23 Септември, 2025 16:30

23 Септември, 2025 16:30 801 0

Разговорите между агентите на Винисиус и клубната управа са били възобновени с идеята да се намери компромисен вариант и контрактът на футболиста да бъде удължен

Реал Мадрид категорично отказва да подобри офертата си към Винисиус - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Винисиус в Реал Мадрид продължава да бъде основна тема за испанските медии. Двете страни водиха дълги преговори, които в крайна сметка бяха преустановени преди няколко седмици.

Вчера в Испания се появи информация, че разговорите между агентите на Винисиус и клубната управа са били възобновени с идеята да се намери компромисен вариант и контрактът на футболиста да бъде удължен.

На разговорите обаче е станало ясно, че от клуба не възнамеряват да променят по никакъв начин предложението си към Винисиус. Разминаванията между двете страни са в заплатата на футболиста, който настоява за солидно увеличение. Агентът на бразилеца е получил категоричен отговор, че това няма как да се случи.

От Реал обаче са потвърдили, че Винисиус остава много важна част от тима на Шаби Алонсо, въпреки че от началото на сезона той изгуби титулярното си място. В два от шестте двоя от кампанията, бразилецът бе оставен на пейката.

Желанието на футболиста е заплатата му да бъде увеличена и приравнена до тази на Килиан Мбапе, който е най-скъпоплатеният играч на „белите“.

Договорът на Винисиус с Реал е до лятото на 2027.


