Албертини: Лука Модрич прави всичко да изглежда по-лесно

Легендата на Милан Деметрио Албертини засипа с похвали Лука Модрич, заявявайки, че хърватинът носи спокойствие в отбора и помага на съотборниците си да играят на по-високо ниво. Албертини дори го сравни с италианската икона Андреа Пирло, като подчерта сходния им път и футболното им дълголетие.

Модрич се присъедини към Милан като свободен агент след изтичането на договора му с Реал Мадрид на 30-ти юни тази година. „Росонерите“ започнаха сезона в Серия А със загуба от новака Кремонезе, но после спечелиха следващите три мача силно сезона в Серия А. Хърватският ветеран вече има гол и асистенция на сметката си. Изявите му предизвикаха възторг в Италия сред фенове и специалисти, като дори треньорът Масимилиано Алегри призна, че хърватинът винаги е една крачка пред съперниците си.

В интервю за Gazzetta dello Sport Албертини подчерта:

„Модрич донесе спокойствие и увереност в групата. Само голям шампион, който играе на тази позиция, може да изкара съотборниците си над нивото, което се очаква. С Лука всичко е по-лесно – както за младите, така и за новите футболисти. Модрич не трябва да гони съперници, а да дава посока на играта. Нужно е да има халфове, които да го намират с топката, а той диктува пасовете. Не можеш да искаш от него физиката на 20-годишен или да бяга 90 минути. Но с тези крака той прави разликата.“

Албертини направи и пряк паралел, сравнявайки Модрич с Андреа Пирло:

„Сравнението между Модрич и Пирло е напълно уместно. И двамата тръгнаха като атакуващи полузащитници, но с времето отстъпиха назад, за да поставят уменията си в услуга на отбора. В миналото играчите с №10 – от Платини до Джанини – играеха високо и бяха пазени от халфовете зад тях. После дойдоха такива като Анчелоти и мен – можехме да играем и като дефанзивни, и като плеймейкъри. Пирло промени футбола на тази позиция, а сега Милан има още един шампион пред защитата.“

Пирло се превърна в легенда на Серия А с Милан, където спечели две титли, преди да бъде освободен заради възрастта си и да премине в Ювентус, където добави още четири шампионски трофея. Модрич се надява на подобен късен разцвет в Италия, а според Албертини Милан няма право на компромиси:

„Милан е длъжен да се бори за Скудетото. Когато носиш фланелката на ‘росонерите’, целта винаги е върхът – и това ти показва какво липсва на следващата година. Алегри знае как се печели и как се гради. Видях отбор с ясни идеи срещу Болоня и в Удине.“

Лука Модрич ще се опита да изведе Милан до 20-ата титла в Италия и в същото време да поддържа форма, за да бъде част от националния отбор на Хърватия за Мондиал 2026.