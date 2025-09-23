Дембеле за Ямал: Той ще спечели "Златната топка" няколко пъти

Звездата на Пари Сен Жермен Усман Дембеле отдаде почит на своя конкурен Ламин Ямал, след като го изпревари в битката за „Златната топка“ през тази година. Дембеле спечели приза благодарение на изключителния си сезон с ПСЖ, в който изведе отбора до три трофея, включително и първата Шампионска лига в историята на клуба.

Френският национал завърши кампанията с 35 гола и 16 асистенции във всички турнири. Барселона също имаше успешен сезон, в Ла Лига, Суперкупата на Испания и Купата на краля, а именно Ямал бе водещата фигура в тима. Каталунците обаче стигнаха само до полуфиналите в Шампионската лига. В крайна сметка, вчера вечерта Дембеле бе обявен за победител в престижното състезание на бляскавата церемония в Париж.

В емоционалната си реч нападателят отдели специални думи за младата сензация на Барселона:

„Ламин Ямал е изключителен млад човек. Чудесен футболист с огромна зрялост. Убеден съм, че той ще спечели няколко „Златни топки“.“

В края на изказването си Дембеле не успя да сдържи сълзите, когато благодари на майка си за подкрепата през целия му път:

„На майка ми – искам да ти благодаря. Винаги си била до мен, мамо. На семейството ми – преживяхме толкова много заедно. Минали сме през всичко. Винаги ще бъдем заедно.“

Ламин Ямал стартира сезона с 2 гола и 2 асистенции в първите си три мача, но в момента лекува контузия и вероятно ще пропусне следващия двубой на Барса срещу Овиедо. Самият Дембеле също имаше проблеми с травма, но се очаква да се завърне в игра за ПСЖ в мача срещу Оксер в Лига 1 през уикенда.