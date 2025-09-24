Бившата на Грациано Пеле блести със стил и красота

Унгарският супермодел Виктория Варга показа перфектна визия в социалните мрежи. Красавицата за пореден път демонстрира, че раздялата с бившия италиански национал Грациано Пеле не ѝ се отразява на формата. Двамата бяха заедно 12 г., а навръх 10-ата си годишнина минаха под венчило.

Бракът като че ли развали отношенията им и в края на 2024-а Вики Варга официално обяви раздялата им.