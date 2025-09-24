Новини
Бившата на Грациано Пеле блести със стил и красота

24 Септември, 2025 15:00

Бракът като че ли развали отношенията им и в края на 2024-а Вики Варга официално обяви раздялата им

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Унгарският супермодел Виктория Варга показа перфектна визия в социалните мрежи. Красавицата за пореден път демонстрира, че раздялата с бившия италиански национал Грациано Пеле не ѝ се отразява на формата. Двамата бяха заедно 12 г., а навръх 10-ата си годишнина минаха под венчило.

Бракът като че ли развали отношенията им и в края на 2024-а Вики Варга официално обяви раздялата им.


  • 1 Разбирачев

    0 3 Отговор
    Каква красота и какъв стил? Виждаме само беднячка от провинцията, плоска и с тънки устни.

    15:20 24.09.2025

  • 2 Абе

    0 1 Отговор
    Ако не беше такъв конь щеше да е хубава ! Ама - конь !

    15:25 24.09.2025

