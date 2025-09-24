Селекционерът на Австрия влезе в болница по спешност

Национланият селекционер на Австрия - Ралф Рангник, е бил приет по спешност в болница, след като е получил инфекция след скорошна операция на глезена, съобщават германски медии.

67-годишният германец е претърпял няколко хирургически интервенции на глезена през последните месеци. При последната операция в Мурнау (Бавария) миналата седмица той се е заразил с бактерия и състоянието му рязко се е влошило.

Заради влошеното си здраве Рангник няма да води Австрия в предстоящите квалификации със Сан Марино и Румъния. Вместо него указания от пейката ще дава асистентът му Ларс Корнетка.