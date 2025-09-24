Новини
Селекционерът на Австрия влезе в болница по спешност

24 Септември, 2025 13:30 388 1

  • австрия-
  • ралф рангник-
  • футбол

67-годишният германец е претърпял няколко хирургически интервенции на глезена през последните месеци

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Национланият селекционер на Австрия - Ралф Рангник, е бил приет по спешност в болница, след като е получил инфекция след скорошна операция на глезена, съобщават германски медии.

67-годишният германец е претърпял няколко хирургически интервенции на глезена през последните месеци. При последната операция в Мурнау (Бавария) миналата седмица той се е заразил с бактерия и състоянието му рязко се е влошило.

Заради влошеното си здраве Рангник няма да води Австрия в предстоящите квалификации със Сан Марино и Румъния. Вместо него указания от пейката ще дава асистентът му Ларс Корнетка.


  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    В преден мач той се предвиждаше от скамейката до съблекалните с електрическо колело през стадион.
    И на запад доктори правят глупости.

    13:45 24.09.2025

