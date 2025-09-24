Лудогорец излиза в Швеция за победа за историята

Лудогорец гостува на Малмьо в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 22.00 часа. Срещата ще бъде ръководена от литовския съдия Манфредас Лукянчукас.

Разградчани могат да влязат в историята при евентуален успех над Малмьо, тъй като до момента нито един български отбор не е побеждавал на шведска земя. За това говори и наставникът на "орлите" Руи Мота на официалната пресконференция преди мача.

"Време е да променим историята и да спечелим първа победа за български отбор в Швеция. Понякога това зависи от детайлите в даден мач. Амбицирани сме да започнем да печелим мачове като гост", коментира португалският специалист.

Лудогорец и Малмьо са стари познайници. Двата отбора се изправиха един срещу друг в квалификациите на Шампионската лига през 2021 г. Разградчани спечелиха у дома с 2:1, но загубиха като гост с 0:2 и отпаднаха от турнира.

По пътя към основната фаза на Лига Европа Малмьо отстрани с общ резултат 5:0 чешкия Сигма Оломоуц след две победи. Съперникът на Лудогорец има 4 титли в последните пет първенства на Швеция.