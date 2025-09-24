Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец излиза в Швеция за победа за историята

Лудогорец излиза в Швеция за победа за историята

24 Септември, 2025 08:29 700 2

  • лудогорец-
  • футбол-
  • швеция-
  • малмьо-
  • лига европа

До момента нито един български отбор не е побеждавал на шведска земя

Лудогорец излиза в Швеция за победа за историята - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец гостува на Малмьо в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 22.00 часа. Срещата ще бъде ръководена от литовския съдия Манфредас Лукянчукас.

Разградчани могат да влязат в историята при евентуален успех над Малмьо, тъй като до момента нито един български отбор не е побеждавал на шведска земя. За това говори и наставникът на "орлите" Руи Мота на официалната пресконференция преди мача.

"Време е да променим историята и да спечелим първа победа за български отбор в Швеция. Понякога това зависи от детайлите в даден мач. Амбицирани сме да започнем да печелим мачове като гост", коментира португалският специалист.

Лудогорец и Малмьо са стари познайници. Двата отбора се изправиха един срещу друг в квалификациите на Шампионската лига през 2021 г. Разградчани спечелиха у дома с 2:1, но загубиха като гост с 0:2 и отпаднаха от турнира.

По пътя към основната фаза на Лига Европа Малмьо отстрани с общ резултат 5:0 чешкия Сигма Оломоуц след две победи. Съперникът на Лудогорец има 4 титли в последните пет първенства на Швеция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенчо

    2 0 Отговор
    Каква победа бе? Те в България не могат да бият, Вие искате в Швеция

    08:38 24.09.2025

  • 2 Тото прогноза

    2 0 Отговор
    Само да не им врътнат някоя шведска тройка на Луноходец, като на националите.

    08:45 24.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ