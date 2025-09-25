Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (25 септември)

25 Септември, 2025 06:16 446 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (25 септември) - 1
05.00 Тенис, турнир в Токио МАХ Спорт 3

06.00 Тенис, турнир в Пекин МАХ Спорт 1

10.30 Волейбол, Чехия - Иран МАХ Спорт 2

13.55 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени до 23 години, общ старт Евроспорт 1

13.55 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, скорост, мъже Евроспорт 2

15.00 Волейбол, България - САЩ МАХ Спорт 2

17.30 Ботев (Пд) – ЦСКА 1948 Диема спорт

19.45 Гоу Ахед Игълс – ФКСБ МАХ Спорт 3

19.45 Лил – Бран Би Ти Ви Екшън

20.00 Осасуна – Елче МАХ Спорт 4

22.00 Залцбург – Порто МАХ Спорт 2

22.00 Щутгарт – Селта МАХ Спорт 3

22.00 Овиедо – Барселона МАХ Спорт 4

22.00 Астън Вила – Болоня Би Ти Ви Екшън

22.00 Утрехт – Лион Ринг

23.00 Голф, Райдер Къп МАХ Спорт 1

01.00 Сао Пауло – Лига де Кито МАХ Спорт 4

03.30 Естудиантес – Фламенго МАХ Спорт 4


