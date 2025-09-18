Новини
Спорт »
Бг футбол »
България продължава да се срива в световната ранглиста

България продължава да се срива в световната ранглиста

18 Септември, 2025 14:29 791 11

  • футбол-
  • българия-
  • национален отбор

В момента националите ни имат 1271.52 точки

България продължава да се срива в световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Българският национален отбор по футбол падна с нови две места до 86-а позиция в световната ранглиста на ФИФА за септември. Спадът се дължи на двете поредни поражения в квалификациите по-рано този месец. ”Лъвовете“ отстъпиха с по 0:3 на Испания и на Грузия на 7-и.

В момента националите ни имат 1271.52 точки.

Пред българските футболисти са отборите на Замбия, Кюрасао, Нова Зеландия и Уганда, които имат доста по-различен път в своите географски зони, където играят. Точно зад България са Хаити, Бахрейн и участникът на финалите за Купата на Африка Ангола.

България продължава да се срива в световната ранглиста

Испания – фаворитът в група "Е" на Световните квалификации, измести световния шампион Аржентина от върха в ранглистата и вече води с 1875.37 точки, пред Франция, която се придвижва от 3-о на 2-о място, с 1870.92 точки след победите над Украйна и Исландия. Световните шампиони от Аржентина бележат регрес и са 3-и с 1870.32. Топ 10 се допълва от Англия (4-о място), Португалия (вече 5-а), Бразилия отстъпила от 5-о на 6-о място, Нидерландия, Белгия, Хърватия и Италия. В първите 10 не присъства Германия, която загуби от Словакия с 0:2, и вече заема 12-о място. Хърватия, Италия и Мароко (на 11-о място) се преместват една позиция нагоре.

От другите съперници в българската група на квалификациите Турция е по-напред, запазвайки 27-ото си място с 1555.72 точки. Грузия отстъпва с едно място от 67-о на 68-о, изместена от ОАЕ и Албания.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не говори глупости

    6 1 Отговор
    Всички наши са изкарали начално образование.

    14:34 18.09.2025

  • 2 Буха ха

    12 1 Отговор
    Между Уганда и Хаити, осмокласникът се справя добре

    14:35 18.09.2025

  • 3 честен ционист

    2 6 Отговор
    Кой измисли тая простотия: "Сърце, душа за България"?

    Коментиран от #5

    14:37 18.09.2025

  • 4 Уморените коне

    8 0 Отговор
    Ги убиват ,нашите отдавна са умрели

    14:40 18.09.2025

  • 5 Как кой?

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Някой евреин от пирамидите, събуден в лабораториите на Факултета.

    14:43 18.09.2025

  • 6 Лелелеле

    9 0 Отговор
    😂😂😂😂🫣🫣🫣🫣🫣🫣🫣! Замбия и Уганда, Хаити след нас. По добре и аз не мога да обрисувам картинката на тази “кочина” на имена България. Язък за Мъжете и Жените, които си дадоха живота и труда за тази държава. Ние им се изплюхме отгоре! Не говоря само за футбола!!!

    14:44 18.09.2025

  • 7 Млад Футболер

    2 0 Отговор
    Къде да бягам ,като мога да си подишам райски газ

    14:51 18.09.2025

  • 8 Тома

    2 0 Отговор
    Аз вярвам на инжинера че ще тръгнем напред но в другия живот.

    14:55 18.09.2025

  • 9 Кой

    7 0 Отговор
    гледа български футбол, трябва да си мазохист.

    14:55 18.09.2025

  • 10 Я ВИЖ ТИ!!!

    1 0 Отговор
    Идея си нямах, че у нас има футболисти, мислих, че са ритнитопковци, пияници, наркоманчета и куци магарета!!!

    15:08 18.09.2025

  • 11 Дрифт

    3 0 Отговор
    Браво браво има прогрес, нищо че е надолу. На Гонзо кратуната е празна също като на пияната дамаджана.

    15:10 18.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ