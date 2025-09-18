България продължава да се срива в световната ранглиста

Българският национален отбор по футбол падна с нови две места до 86-а позиция в световната ранглиста на ФИФА за септември. Спадът се дължи на двете поредни поражения в квалификациите по-рано този месец. ”Лъвовете“ отстъпиха с по 0:3 на Испания и на Грузия на 7-и.
В момента националите ни имат 1271.52 точки.
Пред българските футболисти са отборите на Замбия, Кюрасао, Нова Зеландия и Уганда, които имат доста по-различен път в своите географски зони, където играят. Точно зад България са Хаити, Бахрейн и участникът на финалите за Купата на Африка Ангола.
Испания – фаворитът в група "Е" на Световните квалификации, измести световния шампион Аржентина от върха в ранглистата и вече води с 1875.37 точки, пред Франция, която се придвижва от 3-о на 2-о място, с 1870.92 точки след победите над Украйна и Исландия. Световните шампиони от Аржентина бележат регрес и са 3-и с 1870.32. Топ 10 се допълва от Англия (4-о място), Португалия (вече 5-а), Бразилия отстъпила от 5-о на 6-о място, Нидерландия, Белгия, Хърватия и Италия. В първите 10 не присъства Германия, която загуби от Словакия с 0:2, и вече заема 12-о място. Хърватия, Италия и Мароко (на 11-о място) се преместват една позиция нагоре.
От другите съперници в българската група на квалификациите Турция е по-напред, запазвайки 27-ото си място с 1555.72 точки. Грузия отстъпва с едно място от 67-о на 68-о, изместена от ОАЕ и Албания.
