Италия триумфира над Белгия и се изстреля сред най-добрите четири на Световното по волейбол

Националният отбор на Италия си осигури място на полуфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда във Филипините, след като разгроми категорично Белгия с 3:0 гейма (25:13, 25:18, 25:18) в първия четвъртфинален сблъсък. "Скуадра адзура" демонстрира класа и хладнокръвие, като не остави никакви шансове на белгийците, които по-рано в турнира ги бяха победили драматично с 3:2 гейма. Италианците обаче този път бяха безапелационни и взеха сладък реванш в най-подходящия момент.

Героят на мача за Италия стана Роберто Русо, който наниза 12 точки и поведе съотборниците си към успеха. Алесандро Микиелето също се отличи с 11 точки, а Матиа Ботоло добави още 10 за убедителната победа.

Въпреки поражението, белгийският тим може да се гордее с представянето на Фере Регерс, който отново бе най-резултатен за своя отбор с 13 точки. Капитанът Сам Деру също се включи достойно с 11 точки, но това не бе достатъчно, за да спре устрема на италианците.

С този успех Италия се нарежда сред четирите най-силни отбора на планетата и вече очаква следващия си съперник – победителя от двубоя между Полша и Турция, който ще се изиграе по-късно днес от 15:00 часа.