Полша срази Турция и си осигури полуфинален сблъсък с Италия на Световното по волейбол

Полша демонстрираха класа и безапелационно елиминира сензацията – Турция, след категорична победа с 3:0 гейма (25:15, 25:22, 25:19) на Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда във Филипините.

Водени от своята звезда Вилфредо Леон, който отбеляза 13 точки, включително 3 блокади и 1 ас, поляците не оставиха никакви шансове на турския тим. Якуб Кохановски се отличи с 12 точки, а капитанът Бартош Курек добави още 10 към актива на своя отбор.

Въпреки усилията на братята Лагумджия – Адис (12 точки) и Мирза (9 точки), Турция не успя да се противопостави на опитния и добре сработен състав на Полша.

Така „белите орли“ си осигуриха място сред най-добрите четири и ще се изправят срещу действащия световен шампион Италия в полуфинален сблъсък, който обещава да бъде истински волейболен спектакъл. Двубоят ще бъде своеобразен реванш на финала от Мондиал 2022, когато двата тима се бориха за златото.

Полуфиналната среща между Полша и Италия е насрочена за събота, 09:30 часа българско време.