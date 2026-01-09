Новини
Лидер на Левски отхвърли сериозна оферта от Турция

9 Януари, 2026 10:58 583 0

Интерес към него има отстрана на тим от Истанбул

Лидер на Левски отхвърли сериозна оферта от Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Левски засега може да бъдат спокойни. Един от основните играчи потвърди, че няма намерение засега да си тръгва. Това е Кристиан Димитров, пише „Мач Телеграф“.

Интерес към него има отстрана на тим от Истанбул. При това офертата е доста сериозна. Комшиите са готови да му дадат заплата, каквато „сините“ трудно може да му осигурят. Димитров обаче е гарантирал пред шефовете на Левски, че на този етап предпочита да си остане на „Герена“ и да се пробва да стане шампион, а не да рискува да продължи кариерата си в отбор, който ще се бори за оцеляване. Така през лятото ще може да се огледа за нещо по-добро.

Според запознати, Димитров е решен да се пробва още веднъж в чужбина. Както е известно, той не успя да пробие в Хайдук, а след това стана шампион на Румъния с ЧФР. Румънците обаче не се възползваха от опцията да го откупят, а и той не изигра достатъчно мачове, за да си заслужи това.

Оферта от чужбина има и към друг титуляр на Левски – Светослав Вуцов. Тя е от Украйна и на този етап и той гледа към нещо по-добро. Засега обаче няма друг кандидат, който да му предлага такива пари, каквито дават от Металист Харков.


