bTV ще излъчи на живо четвъртфинала на България срещу САЩ на Световното по волейбол

Любителите на волейбола у нас ще имат възможността да проследят на живо сблъсъка между националните отбори на България и САЩ в четвъртфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже.

Дългоочакваният двубой ще бъде излъчен напълно безплатно по bTV, благодарение на щедрия жест на А1 България и Макс Спорт, които предоставиха правата за излъчване безвъзмездно.

Волейболната арена ще се разтърси утре, 25 септември, точно в 15:00 часа българско време, когато нашите момчета ще се изправят срещу силния тим на САЩ в битка за място на полуфиналите.