bTV ще излъчи на живо четвъртфинала на България срещу САЩ на Световното по волейбол

24 Септември, 2025 21:12 934 3

Двубоят е в четвъртък от 15:00 часа българско време

bTV ще излъчи на живо четвъртфинала на България срещу САЩ на Световното по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Любителите на волейбола у нас ще имат възможността да проследят на живо сблъсъка между националните отбори на България и САЩ в четвъртфиналите на Световното първенство по волейбол за мъже.

Дългоочакваният двубой ще бъде излъчен напълно безплатно по bTV, благодарение на щедрия жест на А1 България и Макс Спорт, които предоставиха правата за излъчване безвъзмездно.

Волейболната арена ще се разтърси утре, 25 септември, точно в 15:00 часа българско време, когато нашите момчета ще се изправят срещу силния тим на САЩ в битка за място на полуфиналите.


  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Хляб и зрелища

    21:19 24.09.2025

  • 2 СОПОЛ

    1 1 Отговор
    От посолството, казаха ли за кого трябва да викаме...за нас или за партньорите ?

    21:38 24.09.2025

  • 3 бойкот

    0 0 Отговор
    и бтв и бившия мтел и лидл ги бойкотирам от години, има си безплатен стриминг, като са толкова загрижени защо не пуснаха безплатно мача с Германия или Словения, ние можеше и да не стигнем до тази фаза?

    21:52 24.09.2025

