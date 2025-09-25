Вече е ясен е щабът на Александър Димитров в националния отбор, днес го представят

Новият селекционер на "лъвовете" Александър Димитров ще продължи да работи с щаба от младежкия национален отбор - героят от САЩ 94 Ивайло Йорданов, бившият халф на Локомотив София Явор Вълчинов и Николай Чавдаров, който ще е наставник на вратарите.

Димитров ще бъде представен официално пред медиите днес от 11:00 ч. на базата в Бояна. Дебютът му ще бъде на 11 октомври в домакинската световна квалификация с Турция от 21:45 ч. на Националния стадион “Васил Левски” в София. На 14 октомври България гостува на Испания във Валядолид.

През последните 7 години – от декември 2018 г. до момента – Александър Димитров бе селекционер на младежкия национален отбор. Преди това е водил съответно и юношеските селекции на България до 19 и 17 г. През 2014 г. под негово ръководство съставът до 19 г. се класира на финалите на европейското първенство в тази възрастова категория, след като печели квалификационната си група в изключително сериозната конкуренция на Швеция, Чехия и Италия. Година по-късно – през 2015 г. – води и лъвчетата до 17 г. на еврофиналите в България.

В треньорската си кариера Александър Димитров е бил още помощник-треньор на младежкия национален отбор на България, работил е в Индонезия като помощник на Иван Колев в Персипура, в националния отбор на Индонезия и в олимпийски отбор на Индонезия, както и в Берое, Локомотив Горна Оряховица, Конелиано Герман, Витоша Бистрица и Ботев Пловдив.