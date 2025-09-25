Новини
Христо Янев взема в ЦСКА европейски шампион

25 Септември, 2025 09:59 807 1

  • христо янев-
  • футбол-
  • калоян генов-
  • христо митов-
  • ивайло младенов

Младенов е бивш лекоатлет, като от доста години работи като кондиционен треньор на Ботев Враца

Христо Янев взема в ЦСКА европейски шампион - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият треньор на ЦСКА - Христо Янев, се завръща в Борисовата градина с помощниците, с които работеше в Ботев Враца. Това са асистентът Калоян Генов, треньорът на вратарите Христо Митов и кондиционният специалист Ивайло Младенов.

Младенов е бивш лекоатлет, като от доста години работи като кондиционен треньор на Ботев Враца. Най-големият му успех е златният медал на скок дължина от европейското първенство през 1994 г.

Калоян Генов пък е от Плевен, като вече е работил при армейците като наставник в школата в периода 2019-2021. Любопитно е, че преди това три години е част от ДЮШ на Левски между 2016 и 2019 г. Впоследствие става помощник в Нефтохимик и Пирин, преди през септември 2023-а да се присъедини към щаба на Христо Янев в Ботев Враца.

Христо Митов също има минало в ЦСКА, като е юноша на армейците до 2003 г. Работи като треньор на вратарите под Околчица от 2020 г., като е любопитно, че през тази пролет бе част и от състава на Ком Берковица в Северозападната Трета лига.


  • 1 Младеноф

    6 2 Отговор
    ши скачат като зайци и ще объркват противника .........

    10:07 25.09.2025

