Христо Янев взема в ЦСКА европейски шампион

Новият треньор на ЦСКА - Христо Янев, се завръща в Борисовата градина с помощниците, с които работеше в Ботев Враца. Това са асистентът Калоян Генов, треньорът на вратарите Христо Митов и кондиционният специалист Ивайло Младенов.

Младенов е бивш лекоатлет, като от доста години работи като кондиционен треньор на Ботев Враца. Най-големият му успех е златният медал на скок дължина от европейското първенство през 1994 г.

Калоян Генов пък е от Плевен, като вече е работил при армейците като наставник в школата в периода 2019-2021. Любопитно е, че преди това три години е част от ДЮШ на Левски между 2016 и 2019 г. Впоследствие става помощник в Нефтохимик и Пирин, преди през септември 2023-а да се присъедини към щаба на Христо Янев в Ботев Враца.

Христо Митов също има минало в ЦСКА, като е юноша на армейците до 2003 г. Работи като треньор на вратарите под Околчица от 2020 г., като е любопитно, че през тази пролет бе част и от състава на Ком Берковица в Северозападната Трета лига.