Усман Дембеле получи най-престижното индивидуално отличие във футбола на гала вечерта в Париж. Но реномираният изследователски център CIES Football Observatory предполага, че "Златната топка" е трябвало да спечели Ламин Ямал.

През изминалия сезон Усман Дембеле изигра 53 мача за Пари Сен Жермен, в които отбеляза 35 гола и направи 16 асистенции. Той спечели пет трофея, включително Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и титлата във френската Лига 1.

Въпреки това, според изчисленията на CIES Football Observatory, той не е бил най-добрият играч през изминалата година. В статистическата класация, която проследява шест ключови области на играта, включително време, прекарано на терена, качество на мачовете и постигнати резултати, 28-годишният нападател се класира едва на седмо място.

Данните сочат, че носител на "Златната топка" е трябвало да стане Ламин Ямал, който според изследователския център е имал огромно влияние върху Барселона и испанския национален отбор, което го поставя на първо място пред Килиан Мбапе и неговия съотборник Педри.

Въпреки че в действителност той завърши втори, списание France Football, което е организатор на събитието, го обяви за най-добър футболист в света под 21 години.

Четвърто място в класацията на CIES заема Върджил ван Дайк, което е най-високото класиране сред централните защитници, докато най-добър краен защитник според тази класификация би трябвало да е Ашраф Хакими от ПСЖ, който е на девета позиция. Пред Дембеле се класират още Мохамед Салах и Майкъл Олисе.

Трябва обаче да се подчертае, че победителят в "Златната топка" не се определя от обективни статистики, а от журналисти от водещи футболни страни по света. Освен индивидуалните постижения, те вземат предвид и влиянието върху отбора и успехите на клуба, в който играчът е играл. А именно Усман Дембеле помогна на Пари Сен Жермен да постигне требъл.