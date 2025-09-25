Илиян Филипов с остра критика към „Сивата Златка“ и алегорична история за Рашо Ключаря и Коко Пастичката

Вълна от емоции заля социалните мрежи, след като Илиян Филипов – основният финансов двигател на Ботев Пловдив – публикува интригуващо послание в личния си Facebook профил. Със страстен апел за подкрепа към „жълто-черните“, Филипов не се ограничи само до призивите, а поднесе и своеобразна алегорична приказка, която разбуни духовете сред феновете.

В центъра на тази необичайна история попаднаха мистериозните персонажи Рашо Ключаря и Коко Пастичката. Макар че имената им напомнят на реални фигури от пловдивския футболен живот – Рашко Стоянов и Константин Ганев – Филипов остави вратата отворена за интерпретации. Без да назовава директно, той ясно намекна за хора, които според него саботират развитието на клуба и се противопоставят на неговите усилия.

В типичния си стил, Филипов не пропусна да отправи критика и към т.нар. „Сива Златка“ – прозвище, което се превърна в символ на вътрешната опозиция в Ботев Пловдив. Със сарказъм и остроумие, той подчерта, че подобни действия вредят на отбора и разединяват общността.

Ето какво написа Илиян Филипов:

„Приказка за двама „големи ботевисти“

Живели някога двама верни другари – Рашо Ключаря и Коко Пастичката.

Докато трапезата на Ботев Пловдив била отрупана – единият държал ключа за вратата, а другият сладко-сладко лапал пастички от клубната хазна.

„Ботев е в сърцето ми!“, викал Рашо, докато броял банкнотите.

„Ботев е животът ми!“, кълнял се Коко, докато си избърсвал трохите от пастичката.

Но ето че един ден масата се поизпразнила, пастичките свършили, а ключът вече не отварял пълните каси на предишния чорбаджия.

Тогава какво направили нашите „герои“?

Съблекли жълто-черните дрехи, сложили тоги и адвокатски папки и тръгнали… да съдят „любимия“ си клуб.

„Ботев вечно в сърцето ми, ама дай първо 23 хилядарки!“, рекъл Рашо.

„Ботев е любов, но адвокатът е по-скъп!“, допълнил Коко.

И така – от големи „ботевисти“, нашите приказни герои станали ключар на запорите и пастичар на делата.

Моралът?

Истинските ботевисти не се хранят от Ботев, а живеят за него.

А Рашо и Коко ще останат в приказките – не като герои, а като смешници“.

Бизнесменът Филипов използва личния си профил и за друга публикация, свързана с Ботев Пловдив. В нея той апелира за подкрепа, а също благодари на всички хора и фирми, помагащи на „канарчетата“. Филипов обаче атакува бившия директор на клуба Константин Ганев, който, по негови думи, е наричан „Сивата Златка“.

Ето и втората публикация на Филипов:

„Скъпи ботевисти,

Днес е поредният важен ден за любимия ни клуб.

Ботев излиза на Колежа срещу силния и добре подготвен отбор на ЦСКА 1948.

Нека подкрепим нашите футболисти и заедно създадем поредния празник на стадион „Христо Ботев“.

Нашите момчета, които защитават емблемата ни, имат нужда от нас повече от всякога.

Времената за Ботев са изключително трудни, но въпреки всички опити от хора, които мразят клуба ни или гледат единствено собствения си интерес, Ботев оцеля!

Благодарим на всички хора и фирми, които се включиха в спасяването на Ботев Пловдив чрез рекламни договори. Вашата подкрепа е безценна и помага ежедневно в изплащането на огромните задължения, оставени от предишния собственик.

Но има и други – такива, които се представят за „големи ботевисти“, а днес завеждат дела и налагат запори върху сметките на клуба, за да вземат „заплатките“, обещани им от предишното ръководство. Те вече не са част от нашия клуб, но умишлено договорите им са прекратени по членове от трудовото законодателство, които гарантират големи обезщетения.

Само един пример: „големият ботевист“ Рашко Стоянов, който има по-малко от два месеца с неплатени заплати от Антон Зингаревич, днес съди клуба за над 23 000 лв. и вече има обезпечителна заповед за блокиране на сметките на ПФК Ботев.

Не можем да подминем и друг „деятел“ – Константин Ганев (познат като сивата Златка).

Същият адвокат от Асеновград, негов близък приятел, представлява бивши служители с руско и украинско потекло, които бяха инсталирани в клуба ни не за да работят за него, а за да го източват:

Срещу Ботев Трейд: Владимир Бояджиев, Назар Погребняк

Срещу ПФК Ботев: Алексей Киречек, Назар Погребняк, Юлия Стипуш, Олександра Томайла, Катерина Стоянова, Рашко Стоянов, Давид Асаев, Олена Маслинкова, Евгения Куруч, Олга Погребняк, Олга Дягиева

Скъпи привърженици, битката с такива „ботевисти“ е всеки ден. Но бъдете сигурни – и тази война ще бъде спечелена!

Днес нека всички застанем зад отбора! Да подкрепим нашите момчета и да се поздравим с победа!“