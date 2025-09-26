Новини
Мария Луиза Якобели разгорещи страстите на "Сан Сиро" - не обича да носи сутиен

26 Септември, 2025 23:08 652 1

Спортната журналистка отново се превърна в център на вниманието

Мария Луиза Якобели разгорещи страстите на "Сан Сиро" - не обича да носи сутиен - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италиянската спортна журналистка Мария Луиза Якобели отново се превърна в център на вниманието, след като се появи на легендарния стадион "Сан Сиро" в Милано с изключително смел тоалет. Очарователната репортерка избра да заложи на бяло боди, под което липсваше сутиен – визия, която мигновено прикова погледите на всички присъстващи и предизвика истински фурор в социалните мрежи.

Със своята безупречна външност и неподражаем стил, Мария Луиза не само разчупи стандартите за спортна журналистика, но и предизвика бурни коментари сред феновете на футбола. Мнозина от тях не пропуснаха да изразят възхищението си в Instagram, където красавицата има внушителна аудитория от над 4.4 милиона последователи.

Не е за първи път Якобели да бъде в светлината на прожекторите – в миналото името ѝ бе свързвано с френската футболна звезда Килиан Мбапе, което допълнително засилва интереса към нея. Сега обаче, с последната си поява на "Сан Сиро", тя отново доказа, че знае как да бъде в центъра на вниманието и да задава тенденции не само в спортната журналистика, но и в модата.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тихия

    0 1 Отговор
    Адаш , ЯКОГОЗАБЕЛИ , бе ... 😁

    23:27 26.09.2025

