Ернан Банато с емоционално послание към феновете на Берое

В навечерието на новата година собственикът на футболен клуб Берое, Ернан Банато, се обърна към всички привърженици, играчи и служители на тима с вдъхновяващо послание, публикувано в социалните мрежи. В своето обръщение той не пропусна да направи кратък обзор на изминалата 2025 година, като подчерта както историческите успехи, така и предизвикателствата, пред които е бил изправен клубът.

Ето обръщението Банато:

„Скъпо беройско семейство,

Във футбола, както и в живота, нещата никога не са лесни. Берое е клуб с богата и славна история, изпълнен със страст и гордост. 2025 беше година с постижения, които ще останат в историята на клуба, но и с трудни моменти, белязани от несгодите да не получим резултатите, които заслужавахме. Имаше външни фактори, които усложниха пътя ни, както и вътрешни въпроси, които трябва да признаем и да подобрим.

Но това не ни спира. Напротив - прави ни още по-сплотени. Ще работим заедно, рамо до рамо - играчи, треньорски щаб, ръководство и привърженици, за да върнем Берое на мястото, което му принадлежи в елита на българския футбол.

Честита Нова година на цялото голямо семейство на Берое: играчи, отбор, фенове и всички, които носим зеленото в сърцето си. Нека вярваме, че отборът ще бъде подсилен на трансферния пазар, ще дадем най-доброто от себе си и ще се борим с всички сили за постигане на целите си през 2026 година.

Нека новата година ни донесе много мир, любов, здраве и победи.

Напред, Берое!“.