ЦСКА 1948 се раздели с четирима легионери: Кои напускат отбора?

ЦСКА 1948 обяви раздялата си с четирима чуждестранни футболисти. Новината бе потвърдена чрез съобщение в социалните мрежи на "червените", което предизвика вълнение сред феновете и спортната общественост.

С екипа на ЦСКА 1948 вече няма да виждаме Касиано Бузон, Луиз Вагнер, Жозе Витор и Шариф Осман. Ръководството на клуба подчерта, че раздялата е по взаимно съгласие, като изрази благодарност към играчите за тяхната отдаденост и професионализъм по време на престоя им в отбора.

"Клубът благодари на играчите за професионализма и усилията, които вложиха с червената фланелка, и им пожелава здраве и успех в бъдещите предизвикателства." гласи официалното изявление на клуба.