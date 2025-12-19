Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 се раздели с четирима легионери: Кои напускат отбора?

ЦСКА 1948 се раздели с четирима легионери: Кои напускат отбора?

19 Декември, 2025 18:21 623 0

  • касиано бузон-
  • луиз вагнер-
  • жозе витор -
  • шариф осман-
  • цска 1948 -
  • раздяла-
  • футболисти-
  • новина-
  • социалните мрежи

Касиано Бузон, Луиз Вагнер, Жозе Витор и Шариф Осман си тръгват от клуба

ЦСКА 1948 се раздели с четирима легионери: Кои напускат отбора? - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 обяви раздялата си с четирима чуждестранни футболисти. Новината бе потвърдена чрез съобщение в социалните мрежи на "червените", което предизвика вълнение сред феновете и спортната общественост.

С екипа на ЦСКА 1948 вече няма да виждаме Касиано Бузон, Луиз Вагнер, Жозе Витор и Шариф Осман. Ръководството на клуба подчерта, че раздялата е по взаимно съгласие, като изрази благодарност към играчите за тяхната отдаденост и професионализъм по време на престоя им в отбора.

"Клубът благодари на играчите за професионализма и усилията, които вложиха с червената фланелка, и им пожелава здраве и успех в бъдещите предизвикателства." гласи официалното изявление на клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ