Илиян Филипов: Ботев (Пловдив) премина през бурите и устоя

След повече от пет месеца начело на Ботев (Пловдив), основният финансов двигател на клуба – Илиян Филипов – сподели откровено в социалните мрежи за състоянието на „жълто-черните“.

В емоционално послание, публикувано в личния му профил, Филипов подчерта, че въпреки трудностите и предизвикателствата, пред които се изправи клубът, Ботев е успял да се задържи на повърхността.

„Пет и половина месеца след като поех управлението, мога категорично да заявя: Ботев оцеля!“, написа Филипов, с което внесе яснота и надежда сред феновете на пловдивския гранд.

Ето цялото изявление на Филипов:

"Скъпи ботевисти,



Днес ви пиша с гордост, вяра и отговорност.



След 5,5 месеца управление на клуба мога да кажа ясно:



Ботев оцеля.



И не просто оцеля - Ботев отново диша, изправя се и върви напред.



Поехме ПФК Ботев Пловдив в един от най-тежките моменти в историята му - с 6,8 милиона лева дълг по документи, а реално - близо 9 милиона лева.



Днес, благодарение на общите ни усилия, задълженията на клуба са под 5 милиона лева.



Това не са обещания - това са факти, извоювани с труд и лишения.



От сърце благодаря на всички приятели, партньори и фирми, които припознаха нашата борба и застанаха до Ботев с рекламни договори, за да има приходи, стабилност и бъдеще.



Приятели, без вашата подкрепа тази битка нямаше как да бъде спечелена.



Всички знаете - активът на един футболен клуб са неговите футболисти.



На 29.06.2025 г. Ботев разполагаше с футболисти на стойност 3,5 милиона евро.



Към днешна дата Ботев притежава футболисти за 10,7 милиона евро.



Това означава перспектива, сигурност и самочувствие за бъдещето.



И на терена вървим напред.



Ботев е 11-и в класирането и 5 точки над зоната за изпадане.



Вчера се класирахме за четвъртфинал за Купата на България и променихме 31-годишна черна статистика, побеждавайки Спартак Варна с 0:2 на техния стадион.



Днес направихме още една важна крачка - върнахме живота на "Колежа“.



С откриването на Коледен базар "Колежа“ показахме, че стадионът не е просто бетон и трибуни, а сърцето на Ботев.



Въпреки всички пречки и административни спънки, които ни бяха и продължават да ни се поставят от кмета на града Костадин Димитров, ние не се отказахме.



Преборихме се и отворихме базара.



Същото протакане и фалшиви обещания срещаме и при разговорите за подписването на договора за последния етап на стадион "Христо Ботев“.



И въпреки всичко това аз съм щастлив, защото знам едно:



Ботев го има. И Ботев ще го има.



Затова заявявам ясно и категорично:



Неуважаеми г-н Димитров,



колкото и да се опитвате да пречите и да саботирате ПФК Ботев Пловдив - няма да успеете.



Ботев ще бъде по-силен от всякога.



А на вас ви остават да взимате още 48 заплати от гражданите на Пловдив.



Не съм сигурен обаче, че ще успеете да си ги вземете всички.



Скъпи ботевисти,



пътят няма да е лек, но ние никога не сме търсили лесното.



С вас до нас, с пълни трибуни и с жълто-черно сърце - Ботев няма как да бъде спрян.



Красота.



Вяра.



Борба.



Ботев завинаги!"